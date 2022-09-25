“Temennileri bırakıp cinsiyet eşitliği için seferberlik başlatalım”

BM Genel Kurulu kapsamında UN Women panelinde konuşan İpek Kıraç “Toplumsal cinsiyet eşitliğini ancak birlikte hareket ederek, kolektif etkiyi oluşturarak sağlayabiliriz” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Dünya liderleri savaş, nükleer tehdidi ve ekonomik kriz gündemi ile toplanmışken, yan binada tüm bu sorunların kaynağında yer alan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı neler yapılabileceğini konuşanlar vardı.

ÖNE ÇIKTI

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında UN Woman panelinde yaptığı konuşmada, cinsiyet eşitliği konusunda temenni ve iyi dilek dilini bırakıp bir seferberlik başlatmanın önemine işaret etti ve bu konunun en yakın takipçisi olmayı taahhüt etti. Türkiye'de yoğun siyasi tartışmalar ve ekonomik kriz nedeniyle cinsiyet eşitliği gündemde en alt sıralara düşerken, 110 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan Koç Holding'in tüm şirketlerinde ve holdingde yönetim kurulu üyesi olan İpek Kıraç'ın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sözcü olarak öne çıkması büyük önem taşıyor. Kıraç, özellikle bilim, teknoloji ve matematik alanlarında kadın istihdamını artırmak için somut hedefler belirlediklerini, teknoloji ve inovasyon bölümlerindeki asgari kadın çalışan oranını 2026 yılına kadar en az yüzde 30 seviyesine çıkartmayı taahhüt ettiklerini açıkladı.

Hava yastığı kadını daha az koruyor

UN Women İcra Direktörü Sima Bahous panelde teknoloji ve inovasyonda kadının rolünün öneminin altını çizdi. Bahous, “Dünya nüfusunun yarısı kadın ancak biz erkeklerin dizayn ettiği ürünleri kullanıyoruz. Örneğin hava yastıkları bu eşitsizlik nedeniyle kadınları erkeklerden daha az koruyor” ifadesini kullandı.