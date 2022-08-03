TESK Başkanı Palandöken’den market ve AVM önerisi: Dünya bunu yapıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlere ve AVM'lere karşı olmadıklarını belirtip, "'Market, AVM olmasın' demiyoruz ama kuralı olsun. Beni ezdirmesin. Akşam 19.00da kapatsın. Dünya bunu yapıyor" dedi.

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kütahya’da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (KÜTESOB) ziyaret etti. KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğitten ildeki esnaf hakkında bilgiler alan Palandökene ziyaretinde; TESK Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Apaydın, Burhan Aksak, Antalya ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ve Afyon ESOB Başkanı Cengiz Üstün eşlik etti.

“DÜNYA BUNU YAPIYOR”

TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı sorunları anlatarak zincir market ve AVM’lere karşı olmadıklarını ancak saat 19.00da kapanmalarını istediklerini söyledi.

Palandöken, Esnafı güçlü hale getirebilmek için devletin esnafa destek olması lazım. Bugün en çok destek olunacak kesim biziz. Fiyatı bizimle indirebilirsin. Bizi piyasadan kaldırdığın zaman onlarda zaten fiyat birliği var. Adaletli bir şekilde bu dağılımın yapılması lazım. ‘Biz market, AVM olmasın’ demiyoruz ama kuralı olsun. Beni ezdirmesin. Akşam 19.00da kapatsın. Dünya bunu yapıyor; Sabah 10.00dan önce açtırmam, hafta sonu açtırmam desin. Esnaf kendi kendine ayakta dursun diye konuştu. (DHA)

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