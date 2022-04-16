TESK’ten evlenecek çiftler için kredi talebi

Düğün yapmanın maliyetinin 200 bin liraya kadar çıktığını söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bu yüzden çiftlerin düğünden vazgeçip sadece nikâh yaptığını, bunun da esnafın işlerini olumsuz etkilediğini söyleyerek bankalardan cüzi faizli ihtiyaç kredisi talep etti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan bitimiyle düğün sektöründe büyük canlılık beklediklerini söyleyerek, bankalardan uygun kredi paketi sunmalarını talep etti.

“Düğün sektörünün 2022’deki umutları büyük” diyen Palandöken, “Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı” dedi.

‘MALİYETLERDEN DOLAYI SADECE NİKÂH İSTİYORLAR’

Palandöken, “2020’de 488 bin 335 çift evlenirken, bu sayı geçtiğimiz yıl yüzde 15 artarak 561 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ise bu sayının iki katına çıkacağını öngörüyoruz” dedi.

“1 milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacaktır. Ancak piyasadaki fiyat artışları çiftlerimizin bütçelerini kısıtlıyor” diyen Palandöken, şu talepte bulundu:

“Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapmanın maliyeti beyaz eşyasından koltuk takımına, düğün salonundan ziynet eşyalarına toplamda 150-200 bin lira gibi seviyelere çıkıyor. Durumun böyle olması evlilik hazırlığında olan çiftlerimizi düğün yapmaktan vazgeçirip sadece nikah yapma düşüncesi içerisine sokuyor. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı.”

‘MÜŞTERİ KAYIPLARI BİR HAYLİ ARTTI’

Palandöken, pandemi başından bu yana çoğu sektörde durulmalar yaşandığını anımsattı ve Ramazan’ın ardından düğün sezonunun canlanmaya başlayacağını belirtti.

“Organizasyonların ertelenmesi, daha kısıtlı organizasyonların yapılması gibi sebeplerden düğün sektöründe müşteri kayıpları bir hayli arttı” diyen Palandöken, şöyle devam etti:

“Fotoğrafçılar, düğün salonları, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi binlerce esnafımız olumsuz etkilendi. Dolayısıyla 2 yıldır yaz sezonları düğün sektörü için verimli geçmedi. Bu yıl Ramazan bitimiyle birlikte düğün sektöründe büyük bir canlılık bekliyoruz. Düğününü erteleyenlerle birlikte pandeminin de yavaş yavaş son bulduğu bu yaz piyasalar için de hareketli geçecek. Evlenecek çiftlerimiz ve aileleri sezonda yoğunluktan dolayı mağdur olmamak adına kuyumcudan beyaz eşyacıya, fotoğrafçıdan düğün salonuna tüm hazırlıklarını tamamlamalı. Düğün sektörünün 2022 yılındaki umutları büyük.”

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