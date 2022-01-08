TESK’ten gıdada vergi indirimi talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen de olsa düşmesi için KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini talep etti. Palandöken, aynı mala birden fazla KDV oranının uygulanmasını da eleştirerek "Uygulamayı zorlaştırıyor, kayıtdışılığı artırıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki artışa karşı alınması gereken önlemleri ve önerilerini aktardığı bir açıklama yaptı.

“Fiyatlar arttıkça esnafın hem karı hem de satışı azalıyor” diyen Palandöken, “Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için katma değer vergisinin oranı yüzde 1'e indirilmeli” dedi.

TOPTAN ALIRSAN YÜZDE 1, PERAKENDEDE YÜZDE 8

Palandöken, “Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Fiyatlar arttıkça esnafın hem karı hem de satışı azalıyor” dedi.

Gıda ürünlerinin toptan alımında KDV oranının yüzde 1 olduğunu belirten Palandöken, “Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV ekliyor” diye konuştu.

“Örneğin eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV eklemek zorunda kalıyor” diyen Palandöken, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Lokantacı halden aldığı sebzeye yüzde 1 KDV öderken yaptığı yemeği müşterisine sattığında yüzde 8 KDV ekliyor. Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de yük vatandaşın üzerinde kalıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1'e indirilmeli.”

‘AYNI MALA BİRDEN FAZLA KDV ORANI’

Benzer şekilde, leblebinin toptan alındığında yüzde 1, perakende satışlarda ise yüzde 8 KDV ödendiğine dikkati çeken Palandöken, şöyle devam etti:

“Leblebiyi toptan aldığımızda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV ödüyoruz. Aynı leblebiyi işleyerek satarsak KDV oranı yüzde 18'e çıkıyor.

Aynı malda birden fazla KDV oranının olması hem uygulamayı zorlaştırıyor hem de kayıt dışılığı artırıyor. Bu nedenle toptan ya da perakende olduğuna bakılmaksızın tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olursa hem kayıt dışılık azalır hem de vergi gelirleri artar.”

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