TESK’ten zamlardan sonra kaçak alkol vurgusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alkol ve sigaradaki yüzde 47.4 oranındaki ÖTV artışının halkın alım gücünü zorlayacağını, zorunlu olarak kaçak alkol üretim ve satışlarının artacağına dikkat çekti.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigara ve alkole yapılan zamlar kaçağı artırır” dedi.

Palandöken, alkol ve sigaradaki yüzde 47.4 oranındaki ÖTV artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını, zorunlu olarak kaçak alkol üretim ve satışlarının artacağına dikkat çekti.

‘VERGİ KAYBI DAHA FAZLA OLACAK’

“Bu fiyat artışları kaçak sigara ve alkol satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır” diyen Palandöken, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümleri daha da yükseltecektir.”

Palandöken ayrıca, alkol ve sigaranın zararlarının her platformda anlatılması gerektiğini de ekledi. (İHA)



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