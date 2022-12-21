Tesla işe alımları durduracak ve işten çıkarmalara başlayacak

Tesla'nın işe alımları durduracağı ve bir sonraki çeyrekte bazı çalışanlarını işten çıkaracağı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li elektrikli araç şirketi Tesla, çalışanlara yaptığı bildirimde, işe alımları durdurduğunu ve çalışanların bir kısmını işten çıkaracağını açıkladı.

ABD’li haber sitesi Electrek’te yer alan haberde, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla işten çıkarmaların önümüzdeki çeyrekte yapılacağını duyurdu. Konuya yakın bir kaynağa göre Tesla, çalışanlarına işe alımları donduracağını söyledi ve önümüzdeki çeyrekte başka bir işten çıkarma dalgasının geleceğini doğruladı.

Tesla hâlâ bazı üretim alanlarında genişlemeyi planladığından işçiler konusundaki önlemlerin ne kadar kapsamlı olacağı net değil. Kararda şirketin neredeyse her çeyrekte yeni rekorlar kırmasına rağmen hisselerinin tüm yıl boyunca düşmesi de etkili oldu. Nisan 2022'den bu yana Tesla hisseleri yüzde 59 değer kaybetti.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ UNVANI NI KAYBETMİŞTİ

Yakın zamanda dünyanın en zengin adamı konumunu kaybeden Elon Musk, hafta sonu Twitter'ın CEO'luğu görevinden istifa etme ihtimalini gündeme getirerek Tesla yatırımcılarını biraz rahatlatmıştı.

Musk ayrıca geçtiğimiz hafta 3,6 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı. Ünlü milyarder böylece bu yıl elektrikli araç şirketinden yaklaşık 40 milyar dolarlık hisse satmış oldu.