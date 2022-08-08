Tesla’dan 5 milyar dolarlık nikel anlaşması

Endonezya’nın Denizcilik ve Yatırım Bakanı Luhut Panjaitan, Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla’nın 5 milyar dolar değerinde 5 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Endonezya Denizcilik ve Yatırım Bakanı Luhut Panjaitan, ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Endonezya'daki nikel işleme şirketlerinden malzeme tedarik etmek için 5 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi, Tesla'nın büyük nikel rezervlerine sahip ülkede üretim tesisi kurmasını sağlamaya çalışıyor. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo yatırımı hızlandırmak için önceki aylarda Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile bir araya gelmişti.

NİKEL, LİTYUM PİLLERİ İÇİN KULLANILACAK

Panjaitan, CNBC'ye pazartesi verdiği röportajda Tesla'nın, Sulawesi Adası'nda faaliyet yürüten nikel işleme şirketleriyle 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını söyledi. Nikel malzemeler Tesla'nın lityum pillerinde kullanılacak.

Endonezya ülke içinde elektrikli araç ve pil endüstrilerini geliştirmeye hevesli ve ülkeye yatırımların artması için nikel cevheri ihracatını durdurmuştu. Bu hamleyle Endonezya, Çinli çelik devlerinin, LG ve Hyundai gibi Güney Koreli şirketlerin yatırımlarını başarıyla çekmişti.

Bununla birlikte şimdiye kadarki nikel yatırımlarının çoğu ham metal üretimine gitti. Üst düzey bir yetkili geçen hafta Reuters'a verdiği demeçte hükümetin, gelirleri artırmak ve daha değerli ürünlerin yerli üretimini teşvik etmek için metallere ihracat vergisi uygulamayı planladığını söyledi.

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