THK’dan mesaj var: Uçaklarımızı yangınla mücadeleye hazırlıyoruz

Savunma Sanayi Başkanlığı, ince hesaplarla THK uçaklarının ihalelere girmesini engelledi ama THK'dan videolu mesaj geldi: "Uçaklarımızı yangınla mücadeleye hazırlıyoruz."

Yusuf DEMİR

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Geçtiğimiz yıl 250 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanını kaybeden Türkiye’de herkes bu yıl hazırlıkların durumunu, yeterince ve zamanında uçak tedarik edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ve THK yönetimi SÖZCÜ’nün ısrarlı sorularına rağmen sessiz kalmayı tercih ediyor.

Bu yıl orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılacak hava aracı tedariki görevi verilen Savunma Sanayi Başkanlığı’nın da Bekir Pakdemirli dönemindeki 3 yıl olduğu gibi THK uçaklarını devre dışı bırakacak bir ihale şartnamesi hazırladığını SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı.

28 ve 29 Mart’ta yayınlanan şartnamede 2-4 ton ve 5 ton üzeri uçakların kiralanacağı duyuruldu. Böylece THK’nın 4 bin 900 litre kapasiteye sahip CL-215 uçaklarına bu yıl da ihalelere girme hakkı tanınmadı.

SÖZCÜ’nün haberinin ardından, THK’dan sürpriz bir adımla sosyal medya hesabından “yangınlara hazırlanıyoruz” mesajı geldi. Instagram’daki “THK Teknik” adlı resmi hesapta, CL-215 uçaklarının tamir ve bakım işlemi yapılırken kaydedilen videonun altında şu mesaj verildi:

“CL-215 uçaklarımızı yangınla mücadeleye hazırlıyoruz.”

“FİLOYA İHALESİZ DAHİL EDİLECEK” SÖYLENTİSİ HUKUK DEVLETİNDE ANLAŞILMAZ

Sektörü yakından takip eden uzmanlar, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Aralık ayında çıkılan ihalelerin 4 ay geçmesine rağmen sonuçlandırılmaması ve silbaştan yeni ihalelere çıkılmasının uçak tedarikinde yine bir sorun yaşandığı endişesini yarattığını kaydediyor.

Uzmanlar, SÖZCÜ’nün haberi üzerine ortaya atılan Savunma Sanayi Başkanlığı’na dayandırılan “THK uçakları ihalesiz bir şekilde filoya dahil edilecek” söylentilerinin bir hukuk devleti için anlaşılmaz olduğunu kaydediyor. Zira THK hukuki olarak bir dernek ve uçakları özel bir şirket statüsünde olan Gökçen Havacılık üzerine kayıtlı. Bir özel şirketin uçaklarının ihalesiz kullanılması mevzuata göre mümkün değil. Madem ihalesiz kullanılabiliyordu neden 3 yıldır hangarda tutuldu.

Öte yandan uzmanlar onarım ve bakım çalışmalarının, TUSAŞ’la Kasım ayında sözleşme imzalanmasına rağmen bitmemesine kuşkuyla yaklaşıyor. Yangınların başlamasına rağmen 5 aydır bakım ve onarım çalışmalarının bitirilmemesinin de THK uçaklarının bu yıl da gözden çıkarılmış olabileceğini akla getirdiğini vurguluyor.

KAYYUM, “TUSAŞ’LA ANLAŞTIK SEZONA HAZIR OLACAĞIZ” DEMİŞTİ

THK yönetimindeki Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, geçtiğimiz Kasım ayında şu açıklamayı yapmıştı:

CL-215’ten 3’ü büyük bakım ihtiyacı nedeniyle atıl duruma düştü. Kalan 6 uçağımız geçtiğimiz yıl ihaleye hazırlandı ancak şartname nedeniyle ihaleye katılamadı. 6 uçaktan 4’ü için TUSAŞ’la anlaşmaya vardık. İmzalanan sözleşme gereği TUSAŞ 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı. THK olarak yangın sezonuna yetiştirmek üzere 4 uçağımızı hazırlayacağız. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2,5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var, bunu da karşıladığımız takdirde 6 uçak da yangın söndürme sezonuna hazır hale gelebilecektir.”

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