THY’den ayrılan İlker Aycı’nın yeni adresi belli oldu

Geçen ay THY yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa eden İlker Aycı, Hindistan Hava Yolları'nda (Air India) CEO'luk görevine getirildi.

Sozcu.com.tr

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2015'ten bu yana sürdürdüğü Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden geçen ay ayrılan M. İlker Aycı'nın yeni adresi belli oldu.

Dünyanın en büyük sanayi gruplarından Hintli TATA Group tarafından 2022 başında özelleştirme yoluyla satın alınan Air India'nın CEO'luk görevine İlker Aycı'nın getirildiği bildirildi.

Tata Group tarafından yapılan açıklamaya göre Aycı, bu yıl itibariyle faaliyetlerine grup çatısı altında devam eden Hindistan'ın havayolu şirketi Air India'nın CEO'su olarak atandı.

Aynı açıklamada, Aycı'nın 1 Nisan'dan itibaren Air India ile birlikte tüm iştiraklerinin başına geçeceği belirtildi.

TATA GROUP VE AYCI’DAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada Tata Group Yönetim Kurulu Başkanı N Chandrasekaran, “İlker Aycı, havacılık dünyasında bilgi birikimi ve vizyoner yönetim tarzıyla kendini kanıtlamış bir lider. Aycı'nın yönetiminde Tata Group bünyesindeki Air India için yeni bir dönem başlayacağından dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

M. İlker Aycı, “Hindistan sıcaklığını, misafirperverliğini ve köklü kültürünü yansıtan Air India'nın bu güçlü mirasından faydalanarak, benzersiz ve üstün bir uçuş deneyimiyle onu dünyanın en iyi havayollarından biri yapmayı planlıyoruz” diye vurguladı.

141 UÇAKLIK FİLO

1930’larda Tata ailesi tarafından Tata Airlines olarak kurulan ve 1950'lerde millileştirilen Air India, Tata Group tarafından filodaki 141 uçağı, daimi ve sözleşmeli 13 bin 500 çalışanı ve iştirakleriyle birlikte satın alındı.

70'i aşkın uluslararası ve 50 yurt içi destinasyona hizmet veren Air India’yı alan Tata Group, tüm havayollarını da tek bir kuruluş altında toplamayı planlıyor.

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