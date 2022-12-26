Ticaret Bakanı Muş’tan marketlere zam uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek, ilgili uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 ulusal zincir marketin yöneticileriyle bir araya geldiğini belirterek, “Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz”

Bakanlık olarak denetimleri sürdürdüğünü de ifade eden Muş sözlerini şöyle sürdürdü; “Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız”

AYKAÇ, GPD BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, “Sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması” şeklindeki sözlerine cevap veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulunun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetmişti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç ise enflasyonun sebebinin perakende sektörü değil maliyetler olduğunu ifade ederek, maliyet enflasyonuna eğilmedikce zincir marketlerin fahiş fiyat uyguladığına dair konuşmaların tamamen spekülatif olacağını dile getirmişti.

Gündem olan açıklamalar sonrası Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

FAHİŞ FİYAT NEDİR?

Mevzuatta ‘fahiş fiyat artışı’ ise şöyle tanımlanıyor:

“Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artış”

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