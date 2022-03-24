Ticaret Bakanlığı’ndan şeker fabrikalarına inceleme

Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabetin bozulduğuna yönelik haberlerin ardından şeker fabrikalarına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabetin bozulduğuna yönelik haberlerin ardından şeker fabrikalarına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır” denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketiciyi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Son günlerde ayçiçek yağında yaşanan tedarik ve fiyat krizinden sonra şimdi de şekerde benzer bir sorun yaşanıyor.

Şeker fabrikalarından istedikleri miktarda şeker tedarik edemediklerini söyleyen esnaf, toptancı ve marketlerden topladıkları şekerle üretim yapabiliyor.

İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 6 aydır yaşadığımız sorun, son 10 gün içinde derinleşti. Şekerin toptan fiyatı, perakendeden daha pahalı hale geldi. Marketlerde şekerin kilosunu 9-12 liradan bulabilirken toptan aldığımızda 15 liradan alabiliyoruz” demişti.

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