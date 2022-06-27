TİSK’ten asgari ücret çıkışı: Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık

TİSK, asgari ücret tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini artıracak ve bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Komisyonu’nda işverenleri temsil eden sendika olan TİSK, asgari ücret zammı konusunda “Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz” dedi.

TİSK tarafından yapılan açıklamada “Ülkemiz de tüm dünya gibi olağanüstü ekonomik şartların küresel boyutta yaşandığı bir dönemden geçiyor. Yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yerildi.

TİSK’in birinci önceliğinin her zaman Türkiye’nin ve işçilerin sürdürülebilir refahı olduğu belirtilen açıklamada, “Diğer yandan, böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutmanın, üretimin devamlılığını sağlamanın da büyük önem taşıdığını biliyoruz. İşletmelerimizin karşılaştığı risk ve fırsatların birlikte değerlendirilmesini istiyoruz” denildi.

İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ

TİSK açıklamasında ayrıca “Bir kez daha belirtmek isteriz ki, bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz. Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine açığız” ifadelerine yer verdi.

TİSK yönetimi açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“İşverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizeriz.

‘MASADA OLACAĞIZ’

Bu vesile ile asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz.

“Birlikte Mümkün” anlayışı ile bu dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız.”

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