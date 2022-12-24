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TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı

FETÖ'yle iltisakları nedeniyle yönetimleri TMSF'ye verilen iki şirket daha satışa çıkarıldı.

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TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) FETÖ terör örgütüyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kayyum olarak atandıkları iki şirketi daha satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarda, Üç Altın Tekstil ve Aaksay Alçı Fabrikası’nın satılacağı duyuruldu.

28 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirlenen Üç Altın Tekstil, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle icra, haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satılacak.

18 Ocak 2023 günü yapılacak ihale için 17 Ocak’a kadar teklif verilebileceği açıklandı.

Öte yandan 88 milyon 550 bin TL muhammen bedel belirlenen Akasya Alçı Fabrikası da aynı şekilde kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkarıldı.

25 Ocak’ta yapılacak ihaleye son teklif 24 Ocak’ta verilebilecek.

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