TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılıkta ekmek var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, corona virüsüyle tarım ve hayvancılığın önemine tüm dünyanın vardığını belirterek, "Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya şimdi tarımı ve hayvancılığı keşfetmeye başladı. Onun için tarım ve hayvancılıkta ekmek var. Doğru alandasınız. Sakın ha sakın, başka alana değil, bu işe yönelmek lazım" dedi.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı Ticaret Borsası Kızılırmak Satış Salonu’nun açılışı için Çankırı’ya geldi. Hisarcıklıoğlu’na Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile oda ve borsa temsilcileri eşlik etti.

Açılışın ardından katılımcılara seslenen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

* “Pandemiyle beraber bütün dünya şunun farkına vardı. Tarım ve hayvancılık dünya için çok önemli olacak, denmişti. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya şimdi tarımı ve hayvancılığı keşfetmeye başladı. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş.

* Kızılırmak, Çankırı için müthiş bir şans. Son 10 yılda en çok fiyatı artan ham maddeler ne? En çok fiyatı artan ham maddeye baktığınızda tarım ve hayvancılık birinci sırada yer almaktadır. Onun için tarım ve hayvancılıkta ekmek var. Doğru alandasınız. Sakın ha sakın, başka alana değil bu işe yönelmek lazım.”

Kızılırmak havzasından daha fazla ürün elde edilmesi için çalışma yapacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

* “Önümüzdeki dönem çok sıkıntılar olacak bütün dünya için. Pandemide gördük ki herkes ‘Önce ben, benim halkım’ diyor. Onun için Kızılırmak havzasını çok iyi değerlendirmemiz lazım.

* Daha fazla gelir, ürün elde edebilmek için bütün Kızılırmak havzasını kapsayacak şekilde bir çalıştay yapmamız lazım. Bizim elde ettiğimiz verimlilikle başka ülkeleri mukayese ettiğimizde aramızda çok fark var, daha çok gideceğimiz yol var. Özellikle TOBB olarak tarımla hayvancılıkla ilgili bir sürü projeye destek verdik.”

Hisarcıklıoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında Çankırı TOBB Fen Lisesi’nin açılışına katıldıktan sonra Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret etti.

Sanayici ve iş insanlarına hitap eden Hisarcıklıoğlu, “Pandemi döneminde Türkiye’de bir önceki yıla göre 40 milyar dolar ihracatımız arttı. Tarihimizde bir rekoru yaşadık. Türk iş dünyasının esnekliğinin müthiş bir göstergesi bu. Dünya ticareti, ihracatları küçülürken bizim tam 40 milyar dolar arttı 1 yılda. Tarihimizde böyle bir rekor yok. Bunu sizler yaptınız” dedi. DHA