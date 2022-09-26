TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut projesi başvurusu ne zaman bitiyor?

Ekonomi politikaları sonunca tarihin en yüksek seviyelerine çıkan kira fiyatları vatandaşları sosyal konut projelerine yöneltti. Milyonlarca kişinin başvuru gerçekleştirdiği TOKİ sosyal konu projesinde 20 yıla varan vadelerle ev sahibi olacak olanlar kura ile belirlenecek. TOKİ kura çekimi 2022 yılının kasım ayında başlayacak, etap etap yapılacak kura çekimi 2023 yılının mart ayında sona erecek.

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TOKİ sosyal konut projesi için milyonlarca vatandaş başvuru yaparken, hak sahipleri kura çekimi ile belirlenecek. Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimlerinin 2022 yılının kasım ayında başlayacağını, 2023 yılının mart ayında son bulacağını belirtti. Kura çekimi sonrasında hak sahibi olarak belirlenmeyen vatandaşlara başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

Kura yerleri ve saatleri ise TOKİ Devlet İdaresi'nin web sayfasından duyurulacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Başvurular “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri”, “En az yüzde 40 engelli vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 yaş arasındaki gençler” ve “Diğer alıcı adayları” olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan “Konut İşyeri Başvuru” hizmeti bölümünden yapılabilecek. Başvuru ekranında ve ilan metninde şartlarla ilgili bilgilendirme ile ilgili projeyi seçerek başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetlerinde yer alan Konut/İş Yeri Başvuru linki üzerinden proje seçilerek yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek. Bu sistemle yapılacak başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM ile yatırılması gerekecek aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra “konut belirleme kurası” ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacak.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.