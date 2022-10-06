Toprak Mahsulleri Ofisi yeniden arpa ve mısır satacak

Hazine Bakanlığı'nda bir araya gelen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, çiğ süt ve kırmızı et fiyatlarına ilişkin gelişmeleri değerlendirirken, TMO'nun tekrar arpa ve mısır satışına başlayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Komite’nin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama değerlendirilirken çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edildi.

Komitede alınan kararla et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlayacağı bildirildi.

HAL VE PERAKENDE FİYATLARI ARASINDAKİ FARK

Yapılan açıklamada, üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletilirken, “Gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecektir” ifadeleri yer aldı.

Toplantı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katılımıyla gerçekleşti.

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