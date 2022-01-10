TPAO’dan doğalgaz açıklaması

TPAO, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Türkali-' tespit kuyusunda, ilk rezervuar seviyesinde gerçekleştirdiği kuyu akış testini başarıyla tamamladı. Türkali-1 kuyusunda test edilen ilk rezervuar seviyesinde 1,15 milyon metreküp doğalgaz akışı sağlandı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batı Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahasında, ultra derin denizde yer alan Türkali-1 tespit kuyusunda ilk kuyu akış test başarıyla gerçekleştirdi,

Test edilen seviyede 1,15 milyon metreküp doğalgaz akışı sağlandı. Test kapsamındaki analiz sonuçlan ve elde edilen veriler, kuyuda 2,7 milyon metreküp tahmini gaz üretim potansiyeli gösteriyor.

PROGRAM DAHİLİNDE İLERLİYOR

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Proje, program ve takvim dahilinde ilerliyor. Son test sonuçları ise sektör ve pazar için çok önemli fırsatlar ortaya koyuyor” dedi.

Filyos’ta kurulacak doğalgaz işleme tesisine ilk doğalgazın 2023 yılında ulaşması hedeflendiğini belirten TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, şu ifadeleri kullandı;

*Kuyu akış testi bir sonraki rezervuar seviyesi ile devam edecek olup, elde edilen veriler sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak, Filyos’ta kurulacak doğalgaz işleme tesisine İlk doğalgazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

*Türkali- ultra derin deniz tespit kuyusunda, 2 bin 143 metre su derinliğinde, 3 bin 920 metre son deriliğe ulaşıldı. Türkali-1, Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan ilk tespit kuyusu olma özelliği taşıyor.

*Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğalgazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor.

*Bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor. TPAO’nun Karadeniz’de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne dek toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi.

*Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğalgaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor. İHA

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