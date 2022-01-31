Tüccarın gündemi ikiye katlanan faturalar

Eskişehir Ticaret Odası'nın ocak ayında 800 işyerine yaptığı ziyaret ve telefon görüşmesinde, tüccarın en çok sorun yaşadığı ve çözüm beklediği konular; artan maliyetlerle ikiye katlanan doğalgaz ve elektrik faturaları oldu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Ticaret Odası (ETO) üye ilişkileri birimi, ocak ayında iş yeri ziyareti ve telefon görüşmesi ile 800 üyeyle irtibata geçti. Görüşmelerde üyelere en çok sorun yaşadıkları konular soruldu. Bu görüşmelerde ETO üyeleri maliyetlerinin çok arttığını, iş yerlerinde kullandıkları elektrik ve doğalgaz faturalarının neredeyse iki katına ulaştığını ifade etti.

CİRO DÜŞÜK, MASRAFLAR YÜKSEK

ETO üyelerinin sorun olarak dile getirdiği bir diğer konu da masrafların çok artmasına karşın kazançlarının düşmesi oldu. Özellikle hizmet sektöründeki üyeler, cirolarının çok düştüğünü ancak masraflarının arttığını belirttiler.

ETO üyelerinin diğer şikayet ettiği konulardan biri de ticari kredilerinin faiz oranının yüksekliği oldu. Firma sahipleri yüksek faiz nedeniyle işyerlerinin finansmanında kredi kullanamadıklarını ifade etti.

TÜCCARIN TALEP VE SORUNLARI TESPİT EDİLİYOR

Eskişehir'deki tüccarın Ocak ayında en çok talep ettiği konular ve çözülmesini beklediği sorunlar hakkında değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin Güler, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle kapanma tedbirleri olmasına rağmen üye ilişkileri biriminin 3525 üyeyle doğrudan iletişime geçtiğini dile getirdi. 30'u mahalle 5'i sanayi sitesi olmak üzere, yüz yüze yapılan ziyaretler ve telefonla gerçekleştirilen görüşmelerle üyelerin taleplerini ve sorunlarını tespit ettiklerini belirten Güler, bu yılın ilk ayında ise 800 üyeyle irtibata geçtiklerini söyledi.

Üyelerin en çok talep ettikleri konuları ve çözülmesi beklenen sorunları rapor halinde TOBB ve ilgili kurumlara aktardıklarını da kaydeden Güler, tüccarın yanında olmaya, üyelerin dertlerine çare aramaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ŞİKAYETLERİN BAŞINDA ENERJİ MALİYETLERİ GELDİ

Ocak ayında üyelerden gelen bildirimler neticesinde en çok artan enerji maliyetlerinden şikayet edildiğini belirten Güler, zamlar nedeniyle hizmet sektöründeki üyelerin de cirolarının çok düşmesinden dolayı sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Üyelerin taleplerini yalnızca ziyaret ve telefon görüşmesiyle değil meslek komiteleri toplantılarıyla da tespit etmeye çalıştıklarını kaydeden Güler, ticaretin önündeki engellerin aşılması için ETO olarak her türlü sorumluluğu aldıklarını sözlerine ekledi.

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