TÜİK: Ekonomiye güven ağustosta yükseldi

TÜİK, ekonomik güven endeksinin ağustosta yüzde 1 oranında yükseldiğini açıkladı. Endeks bu ay temmuzdaki 93,4 değerinden 94,3'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,4 iken, ağustos ayında yaklaşık yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

Endeks geçtiğimiz ay aldığı 93,4 değeri ile Mayıs 2021'de gördüğü 92,8 değerinden bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

İMALAT, HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRLERİNDE DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.

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