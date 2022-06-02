TÜİK’e yeni birim

TÜİK Merkez Teşkilatı hizmet birimleri arasına 'Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı' eklendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) teşkilat yapısında yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, TÜİK Merkez Teşkilatı hizmet birimleri arasına ‘Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı’ eklendi.

Yeni başkanlığın görevleri arasında resmi istatistik programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, bu konudaki koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak da yer alıyor.

YENİ BİRİMİN GÖREVLERİ

Yönetmeliğe göre yeni birim, kurumun dağıtım politikasını belirlemek ve bu politikanın uygulanmasını sağlamakla görevli olacak.

Yeni birimin görevleri arasında ‘ulusal veri yayımlama takvimini hazırlanmak, yayımlamak ve güncelliğini sağlamak’, ‘kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek’, ‘görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak’, ‘görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek’, ‘başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak’ yer aldı.

İlginizi Çekebilir Suudilerden petrol arzını artırma planı

İlginizi Çekebilir İki bakanlıktan ortak karar: TMO un regülasyonuna devam edecek