Tüketici derneğinden zam tepkisi: Çay kaşığıyla verdiniz, kepçeyle geri alıyorsunuz

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) yeni yılda birbiri ardına gelen zamlara tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye 2022 sabahına elektrik, doğalgaz, benzin, yol ve köprü ücretleri ve vergiler başta olmak üzere pek çok zamla uyandı.

Yeni açıklanan zamlara göre, elektriğe yüzde 50 ile yüzde 125 arası, konutta kullanılan doğalgaz yüzde 25, ticari kuruluşlarda kullanılan doğalgaza yüzde 50, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 zam yapıldı.

TÜKODER’den yapılan açıklamada, “Asgari ücrete verilen zam oranı katlamalı olarak geri alınmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Dernek açıklamasında, “Döviz kurundaki düşüşün marketlerde raf fiyatlarına yansıması gerektiğini günlerce söylediniz. Ama siz fiyatları indirme yerine yeni zamları yılbaşı hediyesi sunarak bindirdiniz. Üstelikte bu zamların hepsi market raflarındaki tüketicinin temel ihtiyaçlarına yansıyacak” sözleriyle zamlara tepki gösterdi.

‘BU ZAMLARIN KİMİNLE İŞİ VAR?’

Dernek zamlarla ilgili şu soruları sordu:

Televizyonlarda; “sade vatandaşın dolarla işi nedir ki?” diyerek adeta vatandaşın aklı ile alay eden yönetenlere soruyoruz, bu zamların gerekçesi nedir?

Eğer kur artışlarından kaynaklı ise bu zamların kiminle işi var?

Aklımız ile alay mı ediyorsunuz?

Bu günden itibaren iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini belirten dernek açıklamasında, “Çay kaşığı ile verdiniz, kepçe ile geri alıyorsunuz, şimdiden asgari ücretin alım gücü zam öncesine düşmüştür” ifadelerini kullandı.

‘TÜKETİCİ YANLIŞ POLİTİKALARIN FATURASINI ÖDEMEK İSTEMİYOR’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeter artık tüketici sizin yanlış sosyal ve ekonomik politikalarınızın faturasını ödemek istemiyor.

Elinizi tüketicinin cebinden çekin, Güçsüz olan tüketiciyi koruyun!

Anayasanın 172. Maddesinin “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmü ile devlete verdiği görevi tekrar hatırlatıyoruz.

Yapılan bu zamlar raf fiyatlarına yansıması çok daha fazla olacaktır. Vatandaşlar güvenilir, ekonomik, besin değeri yüksek gıdaya ulaşamayacaktır. Sağlıksız beslenmenin sonu ciddi halk sağlığı sorunu yaşatacaktır.

Yapılan zamlar ile tüketicinin alım gücü düşmüştür.

Zamları geri çekin, tüketicilerin yaşam kalitesini yükseltecek önlemler alın.”

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