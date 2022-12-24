Tüketici şikâyetlerinde patlama: En fazla uyuşmazlık gıda ve kira artışlarında

Ülke genelinde Tüketici Birliği'ne 2020'de 594 bin 270, 2021'de 723 bin 330 şikâyet yapılırken, bu sayı 2022'de 1 milyon 229 bin 310'a yükseldi. En fazla anlaşmazlık gıda ürünleri ile kira fiyatlarında yaşandı.

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Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, tüketicilerin, satın aldıkları ürün ve hizmete yönelik yaşadıkları mağduriyeti gidermek amacıyla bu yıl 1 milyon 229 bin 310 şikâyet yaptığını belirterek, “Bu yıl en fazla gıda ürünleri ile ev sahibi ve kiracı arası anlaşmazlıklar şikayet edildi” dedi.

Gündüz, tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmete yönelik yaşadıkları mağduriyeti gidermek amacıyla yaptıkları başvuru sayısının, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 arttığını dile getirdi.

Ülke genelinde Tüketici Birliği’ne 2020’de 594 bin 270, 2021’de 723 bin 330 şikâyet yapıldığından bahseden Gündüz, bu sayının 2022’de 1 milyon 229 bin 310’a yükseldiğini vurguladı.

Gündüz, bu yıl tüketicilerin yaptığı şikayetlerin yüzde 70’inin gıda güvenliği, ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar ve kargo hizmetindeki mağduriyeti kapsadığını söyledi.

‘RAFTAKİ ETİKET İLE KASADA ÖDENEN PARA FARKLI’

Gıda ürünlerine yönelik şikayetlerin yanıltıcı ambalaj ve gramaj bilgisi, raftaki etiket ile kasada ödenen paranın farklılığı gibi konulardan oluştuğunu kaydeden Gündüz, “Şikâyet sıralamasında ev sahibi ile kiracı arasındaki çekişmeler ikinci, kargo hizmetleri üçüncü oldu. Şikayetler arasında internet ve GSM operatörlüğü aboneliği, banka ve sigorta hizmetleri, kentsel dönüşüm gerçekleştiren firmalara yönelik anlaşmazlıklar yer aldı” dedi.

TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ DEĞİŞTİ

Önceki yıllara göre tüketici şikayetinde değişiklik yaşandığına dikkati çeken Gündüz, “Geçen yıllarda GSM aboneliği, kargo ve bankacılık hizmetleri en fazla şikayet edilen konular olurdu. Bu sene gıda ürünlerine yönelik şikayetler, ev sahibi- kiracı arasındaki anlaşmazlıklar tüketicilerin en fazla şikayet ettiği konular oldu. Bu sene ilk defa kentsel dönüşüm firmalarına yönelik şikayet müracaatı çok fazla yapıldı” diye konuştu.

ANTALYA’DA EN FAZLA ŞİKÂYET KİRA ARTIŞINDAN

Gündüz, Antalya’da tüketicilerin, satın aldığı hizmet ya da ürüne yönelik yaşanan mağduriyeti gidermek amacıyla birliğe 52 bin 443 şikayet başvurusu yaptığını anlattı.

Gündüz, Antalya’da ev sahibi- kiracı anlaşmazlığı ve kentte kiralık ev fiyatlarındaki artış nedeniyle şikayetlerin çok fazla olduğuna değindi. Antalya’daki tüketicilerin gıda ürünlerindeki ambalaj aldatmacası, gramaj hilesi ile etiket fiyatı farklılığı nedeniyle yaptığı şikayetlerin ikinci sırada yer aldığını dile getiren Gündüz, kentsel dönüşüm firmalarına yönelik de 11 bin 214 şikayet geldiğini belirtti. (DHA)

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