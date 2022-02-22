Tüketicinin güveni dip yaptı

Tüketici güveni hızla kan kaybediyor. Türkiye, global tüketici güven endeksinde 24 ülke içinde son sırada yer alırken, 2022 şubat ayı sonuçlarına göre 35 puanlık alt sınırı geçemeyen tek ülke oldu.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Global araştırma şirketi Ipsos'un 24 ülkede 18-74 yaş arasında 17 bin 500 kişi ile görüşülerek hazırladığı endekste Türkiye 29.2 puan ile açık ara en düşük tüketici güvenine sahip ülke olarak dikkat çekti. Türkiye'den sonra en düşük tüketici güveninin olduğu ülke Arjantin'de dahi tüketici güveninin 9.2 puan daha yüksek olduğu gözlendi.

‘DAHA İYİ OLMAYACAK'

Türk tüketicisinin ekonomiye güveninin sürekli düşüş eğiliminde olduğu vurgulanan araştırmada, 2020 Ocak ayına göre güvende 4.9 puanlık bir gerileme olduğu belirtildi. Endekste Türkiye'de tüketiciler arasında finansal durumunun daha güçlü olmasını bekleyenler tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve -27.0 değerini gördü. Burada global ortalama Türkiye'nin çok üzerinde; 14.6 puan seviyesinde.

Beklentiler kötüleşiyor

■ Türkiye tüketici beklentileri açısından da tüm dünyanın gerisinde: Ekonomiye dair beklenti endeksinde 2020 Ocak-2022 Şubat arasında 7 puan düşüş var. Yatırım endeksinde de Türkiye 2020 Ocak'tan beri 5.9 puan düşüşle en büyük kayıp yaşayan ilk 5 ülke arasında.