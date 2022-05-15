TurIste satış kurtaracak

Perakende pandemi öncesine dönüş sinyalleri verirken, maliyet kaynaklı zamlar ise sürüyor. Sonbahara da zamlı geçiş yapacak markalar için turist satışları sezonu kurtaracak.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi kaynaklı kapanmaların bitmesinin ardından Haziran 2021'den itibaren toparlanan perakende sektöründe, cirolar katlanırken, rekor enflasyonla adetler ise yerinde saydı. Yargıcı Genel Müdürü Oğul Sipahioğlu, maliyet kaynaklı fiyat artışlarının devam edeceğini aktardı. Sonbahar sezonu ürün maliyetinin ilkbahardan kat kat daha fazla olduğunu dile getiren Sipahioğlu, “Bugün 1500 TL'ye sattığımız elbisemiz var. Sonbahara bunlar bin 750-bin 800 TL'yi görecek. Yine kârdan fedakarlık yapmak kaçınılmaz olacak. Bugün de kampanyasız çok fazla iş yapılmıyor” ifadeleri ile sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bu dönemde iç pazarda yerli tüketicinin mağazaya uğrama sayılarının düştüğünü, mağaza girişlerinin alışverişlere dönüş oranının ise yüzde 12 olduğunu aktaran Sipahioğlu, turist satışlarının büyük önem taşıdığını aktardı.