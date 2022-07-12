Turizmci gelirde 900 dolara takıldı

Canlanmanın başladığı turizm sektöründe kişi başı gelir halen istenilen seviyelerde değil. Sektör, iki yıl içinde 900 doların üstüne çıkmayı hedefliyor.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi sonrasında tüm dünyada toparlanmaya geçen turizm sektöründe, Akdeniz çanağındaki ülkeler arasındaki yarış hızlandı. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan yoğun rekabette Türkiye, yüzde 30'a varan fiyat avantajları ile ön plana çıkarken, toparlanan Avrupa Birliği (AB) pazarı ile birlikte hedefini 1.100 dolarlık gelire sahip İspanya'nın ardından 900 doların üstüne çıkmak olarak belirledi. Bu noktada sektör temsilcileri Rusya-Ukrayna savaşının hedeflerde belirleyici olacağına dikkat çekti. Covid-19 ile birlikte turizmde bir resetlenme yaşandığını ve Türkiye'nin özellikle güvenli turizm sertifikası ile ön plana çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, Türkiye'nin yılın ikinci yarısında yeniden başlayan yarışa ilk sırada başladığını vurguladı.

KALİTELİ MİSAFİR

Bu yıl özellikle İngiltere, Almanya ve İran pazarından önemli pay alan sektör, özellikle AB ülkelerinde İspanya ve Portekiz ile yarışıyor. Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum, özellikle İngiliz turistlerdeki artışın büyük bir katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “Hizmet kalitemiz İspanya'nın da Portekiz'in de üzerinde. Dolayısıyla oralarda çok pahalı ciddi oranda biz bu ülkelerden misafir almaya başladık kaliteli misafirleri çekmeye başladık. Türkiye ortalama harcamada 800 dolarların üstüne çıktı 1.000 dolara doğru gidecek. İspanya 1.100 dolar. İspanya gelir açısından daha verimli bir turizme sahip” ifadelerini kullandı.

Artış İstanbul'dan başladı

Döviz bazında ciddi bir artış yaşandığını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Armin Zerunyan, “Bu Türkiye çapındaki harcamayı 700 dolardan 900'a fırlatır mı onu öngörmem mümkün değil, ama böyle bir artışı İstanbul yakaladıysa ve devam ettirirse ülkenin geri kalanının da benzer bir yaklaşım içinde olacağını düşünürsek bu olabilir” dedi.