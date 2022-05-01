Turizmci sezona borçlu ve gergin giriyor

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, yaptığı açıklamada turizm sezonuna bayram tatiliyle birlikte giren turizmcilerin umduğunu bulamadığını belirtti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sezonuna Ramazan Bayramı beklentileri içerisinde giren turizmci umduğunu bulamazken BOYD (Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) Başkanı Serdar Karcılıoğlu SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu.

OTELCİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR BASKI VAR

Karcılıoğlu “Bu bayram sürecinde öyle birtakım kesimlerin söylediği gibi olağanüstü bir hareketliliğin olmadığını söyleyebilirim. Turizmci sezonu sekiz milyar dolar kredi borcu ile ve gergin bir şekilde giriyor. Otelcilerin çok büyük bir bölümünün üzerinde artık kredi kullanamayacak duruma gelmelerinden dolayı baskı var” diye konuştu.

OTELCİLERİN 8 MİLYARLIK KREDİ BORCU VAR

Karcılıoğlu, otelcilerin 8 milyar dolar kredi borcu olduğunu ve buna bağlı olarak sıcak paraya olan ihtiyacı oda fiyatlarında maliyetin altına inerek karşılamak durumunda kalacaklarını belirterek “Sektörden aldığımız duyumlar ne yazık ki 200 TL ye her şey dahil oda fiyatı veren otelcilerimizin olduğudur. Böyle bir paraya satılmış odada kalana da sonrasında yaşayacağı sıkıntılar için otelcilerimize de Allah yardımcıları olsun demekten başka bir cümle bulamıyorum” dedi.

BAYRAMDA YÜKSEK REZERVASYON TALEBİ YOK

Karcıloğlu açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bayram ve 2022 yaz sezonunda geçen yıl ki satış fiyatlarına artan tüm girdi maliyetleri ve enflasyon baskısı nedeniyle en az yüzde 100 ilave etmeyen otelcinin batışı tesadüf olmayacaktır.

Konuyu ben bayram periyodunda otellerin yaptıkları doluluklar değil hangi fiyatlarla ve hangi tavizleri vererek sattıklarını baz alarak bu perspektiften bakarak değerlendiriyorum. Bayram periyodu özellikle bir hareketlilik getiriyor gibi gözükecek ama bunun uzun vadede sektörün sıkıntılarının katlanacağı bir dönemi getireceği kaçınılmaz olacaktır.

Ayrıca, bu hareketlilik sektörün ne kadar sıkıntıda olduğunu görmek istemeyen başını kuma gömmüş yöneticilerimizin her şeyi güllük gülistanlık gibi göstermelerine ve bu noktadan bir algı yürütmelerine yaramaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Bayram periyodu için sahada gördüğümüz ve hissettiklerimizi söyleyecek olursak yüksek bir rezervasyon talebi yoktur” ifadelerini kullandı.

GERÇEK FİYAT POLİTİKASI OLAN OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 60 CİVARINDA

Turizmde Bodrum ilçesinin farklı bir destinasyon olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karcılıoğlu “2021 itibariyle tatilcilerin yöneldikleri küçük butik oteller ve yazlıkların dolabileceği sürpriz olmayacaktır. Edindiğimiz bilgiler ışığında bu gün itibariyle özellikle güney Egede rezervasyonların yüzde 20/30 bandında olduğudur. Bunun gerçek anlamda bir fiyat politikası uygulayan otellerde yüzde 50-60’ları geçeceğini düşünmüyorum” dedi.

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