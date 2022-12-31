Turizmde nitelikli iş gücü kaybını önler

Pandemide istihdamı farklı sektörlere kaptıran turizmde artan asgari ücret seviyesinin çalışan sayısını da yukarı taşıyacağı ifade ediliyor.

Sayime BAŞÇI

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Turizm sektörü 3 kez revize edilen hedeflerle 2022'yi rekor bir sayı ile kapatmaya hazırlanırken, pandemi döneminde büyük kan kaybı yaşanan istihdamda da yeni asgari ücret seviyesi ile birlikte büyük bir toparlanma bekleniyor. Pandemi döneminde otellerin yaklaşık 3'te 2'sinin kepenk kapatması ile yüzde 43'lük düşüş yaşayan sektör o dönemde istihdam göçü yaşamıştı. Bu yıl turist sayısı ve gelirlerdeki toparlanma ile birlikte ekim ayı itibarıyla konaklama sektöründeki ücretli çalışan sayısı yüzde 15.6'lık yıllık artış ile birlikte 373 bin 395'e ulaştı. Yeni asgari ücret ile ortalama ücretlerin de yükseleceğini belirten sektör temsilcileri, iki yıllık nitelikli iş gücünün geri döneceğini belirtirken, sektörün yüksek maliyetler nedeniyle hâlâ 2019 kârlılıklarının da gerisinde kaldığını belirtti.

GENÇLER KAZANILMALI

Turizm sektörü olarak rakiplere göre istihdam gücünün en büyük ayrıştırıcı özellik olduğunu ve bu alanda hizmet kalitesi ile ön plana çıktıklarını kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, ücret seviyesinin artmasının buradaki kaliteyi belirlediğini ve geri dönüşleri hızlandıracağını dile getirdi.

Birlik olarak büyük ve küçük ayrımı yapmadan tüm sektörü temsil ettiklerini ve çalışanların ortalama yüzde 35-40'ının asgari ücret seviyesinde olabildiğini aktaran Kavaloğlu, “Gençlerin turizm sektörüne adaptasyonunu sağlamamız gerekiyor” dedi.

Enerji giderleri 2'ye katlandı

Kaan Kavaloğlu, artan maliyetlerine de dikkat çekerek, giderlerinin otel büyüklüğüne göre yüzde 85 ve yüzde 145 arasında arttığını kaydetti. Kavaloğlu, “Gelirlerimiz Euro bazında da olsa artırmayı başardık ama her halükarda 2019 kârlılıklarının altındayız. Personel maliyetlerinin gelirlere oranları yüzde 35-40 arası değişiyor. Burada enerji maliyetlerimiz yiyecek içecek maliyetlerimiz de çok yükseldi” dedi.