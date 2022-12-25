Türk-İş: Vergi düzenlemesi olmazsa meydanlara çıkarız

Emekçilerin derdine derman olmayan bir asgari ücrete imza atmadıklarını kaydeden Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenleme istediklerini vurgulayarak, gerekirse meydanlara çıkarız mesajı verdi.

Sozcu.com.tr

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Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, açıklanan asgari ücret rakamının içlerine sinmediğini söyledi.

Kavlak, sendikasının Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 2023 yılı başından itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlendiğini, bu yıl komisyonda müzakereleri Türk-İş adına kendisinin yürüttüğünü belirtti.

Zorlu bir müzakere sürecinin sonunda geçen perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklandığını ifade eden Kavlak, şunları kaydetti:

“Biz asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Olmazsa, hiç kuşkunuz olmasın o masadan kalkacağız demiştim.

Biz de işçi sınıfına, asgari ücretlilere, umutlarını bize bağlamış, alın terini bize emanet etmiş milyonların omuzumuza yüklediği sorumluluğa uyarak o masadan kalktık. Emekçilerin derdine derman olmayan, onları yoksullukla buluşturan böyle bir rakamın altına imza atmadık”

‘VERGİ ADALETSİZLİĞİ CANIMIZA TAK ETTİ’

“O masada hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranları ile ilgili değişiklik de talep ettik” diyen Kavlak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu adaletsizliği giderin, yeter artık canımıza tak etti dedik. Bugün Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü var. Yılın başında aldığımız net ücret, vergi kesintileri nedeni ile ilerleyen aylarda giderek azalıyor. Her geçen yıl bizim ücretlerimizden eksiliyor.

Eskiden ücretliler sabit gelirli olarak anılırdı. Bugün bu vergi sistemi ile artık biz azalan gelirliyiz”

‘GEREKİRSE MEYDANLARA ÇIKACAĞIZ’

Kavlak, adil bir vergi sistemi, vergi oranlarında, gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenleme istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Adil bir vergi düzeni gelene kadar her kapıyı çalacağız, ilgili herkese gideceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlar da yetmezse ne yapacağız biliyor musunuz? Sizi meydanlara çağıracağız.

İki gün önce, bir televizyon kanalında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamada, bu konu ile ilgili olarak işçilerin lehine bir çalışma yapılacağını söyledi. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve bu konuda kendisine her türlü desteği de vereceğiz. Yeter ki biz yılın başında ocak ayında aldığımızı aralıkta da alalım. Ücret kaybına sebep olmasın”

TÜRK-İŞ MASADAN KALKMIŞTI

Asgari ücret tespit komisyonu daha önce üç toplantı gerçekleştirmiş, son toplantının bitiminde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklama yapması dikkat çekmişti.

Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söylemişti.

AKP grup toplantısı sonrası “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öyle herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok, çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur, bizim sırtımızdaki 85 milyonun taşındığı bir küfedir” demişti.

ARA DÜZENLEME SİNYALİ

Tarafların ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını belirten Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıkladı.

Açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yanında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin, diğer yanında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol oturdu. İşçi temsilcisi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay masada yer almadı.

Erdoğan ayrıca konuşmasında enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edileceğini vurgulasa da, “Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini artırmış yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Milletimiz için varız” ifadelerini kullandı.

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