Türk şirketten Rusya kararı

Kontrolmatik Teknoloji Eneri ve Mühendislik'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Rusya'daki iş geliştirme faaliyetlerimizin ve devam eden sözleşme görüşmelerimizin, şirketimizce tek taraflı olarak durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna’da yatırımı olan şirketlerden faaliyetlerine ara verenlerin sayısı artıyor.

Girişim Elektrik ve Anadolu Efes’ten sonra bir açıklama da Kontrolmatik Teknoloji Eneri ve Mühendislik’ten geldi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Rusya’yla ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, daha önce duyurmuş olduğumuz, Rusya’daki iş geliştirme faaliyetlerimizin ve devam eden sözleşme görüşmelerimizin, şirketimizce tek taraflı olarak durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

Şirketten yapılan ikinci bir açıklamada ise, “Bugün paylaşmış olduğumuz, ‘Rusya’yla ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, Rusya’daki iş geliştirme faaliyetleri ve sözleşme görüşmelerimizin durdurulması kararımızın’, 2022-2026 gelir beklentilerimizde bir değişikliğe neden olması beklenmemektedir” ifadelerine yer verildi.

GİRİŞİM ELEKTRİK VE ANADOLU EFES DE DUYURDU

Dün Girişim Elektrik’ten KAP’a yapılan açıklamada, Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle Odesa’daki tesiste makine ve teçhizat yatırımının askıya alındığı duyurulmuştu.

Bu sabah bir açıklama da Anadolu Efes’ten gelmiş, Rusya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren bira üreticisi şirket, Ukrayna’daki üretim ve satış faaliyetlerini durdurduğunu belirtmişti.

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