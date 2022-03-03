Türkiye dünya gıda enflasyonu liginde 4. sıraya yükseldi

Türkiye, yüzde 64,47'lik gıda enflasyonuyla bu alanda dünyada dördüncü sıraya yükseldi. Türkiye, manşet enflasyonda ise Arjantin'i geçerek dünyada 8. sıraya yükseldi

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin dünya enflasyon liginde üst sıralara yükselişi devam ediyor.

Şubatta yüzde 54,44’lük yıllık resmi tüketici enflasyonuyla Türkiye, bu alanda dünyada 8. sıraya yükseldi.

Yüksek enflasyon liginin önde gelen ülkelerinden Arjantin, yüzde 50,7’lik enflasyonla 9. sıraya geriledi.

Arjantin’de aylık enflasyon aralıkta yüzde 3,8, ocakta yüzde 3,9 olmuştu. Türkiye’de ise aylık enflasyon aralıkta yüzde 13,58, ocakta yüzde 11,10 olarak hesaplanmıştı. Arjantin’de şubat enflasyonu henüz açıklanmadı.

VENEZUELA İLK SIRADA

Dünya enflasyon liginde Venezuela, ocaktaki yüzde 472’lik oranla ilk sırada bulunuyor.

Öte yandan, Venezuela’da aylık enflasyon aralıkta yüzde 7,6, ocakta yüzde 6,7 olmuştu. Türkiye aylık enflasyonda aralık ve ocakta Venezuela’nın bile önünde yer almıştı.

Venezuela'da aylık enflasyon hızı, üst üste beşinci ayda yavaşlama kaydetmiş ve tek hanede kalmış oldu.

Dünyada yüksek enflasyon dendiğinde ilk akla gelen ülke Venezuela. Öyle ki, Latin Amerika ülkesinde yıllık enflasyonun geçen yıl yüzde 686,4'e gerilemesi, olumlu bir gelişme olarak dünyada yankılandı.

ABD ablukası nedeniyle ekonomisi büyük bir çöküş yaşayan Venezuela'da 2020'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 2959,8 olarak açıklanmıştı.

Geçen yıl aylık bazda en yüksek enflasyon oranının Ocak 2021’de yüzde 46,4 olarak kaydedildiği ülkede, hiperenflasyondan çıkış şartlarından biri olarak kabul edilen üst üste 12 ay yüzde 50’nin altında enflasyon koşulu sağlanmış oldu.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ ÜLKELER

Dünya enflasyon liginde Sudan, yüzde 260’lık yıllık enflasyonla ikinci sırada bulunuyor. Listede yüzde 240’lık oranla Lübnan üçüncü, yüzde 139’luk oranla Suriye dördüncü, yüzde 77,3’lük oranla Küba beşinci, yüzde 66,1’lik oranla Zimbabve altıncı, yüzde 61,5’lik oranla Surinam yedinci sırada bulunuyor.

Dünyada yüksek enflasyona sahip ülkeler, genelde ABD’nin ağır ekonomik yaptırım uyguladığı ya da iç savaş yaşayan ülkelerden oluşuyor.

GIDA ENFLASYONUNDA TÜRKİYE 4.

Türkiye, gıda enflasyonunda ise yüzde 64,47’lik oranla dünyada 4. sıraya yükseldi.

Bu alanda, Lübnan yüzde 483’lük oranla ilk sırada yer alırken, onu Venezuela yüzde 389’lük oranla Venezuela, yüzde 67,7’lik oranla Surinam izledi.

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonu üç haneyi gördü

İlginizi Çekebilir Petrol fiyatları artmaya devam ediyor: Akaryakıta yeni zamlar yolda

İlginizi Çekebilir Buğday fiyatlarında büyük artış