Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasından çıktı, bu yıl 23. sıraya gerileyecek

Hükümet "Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokacağız" demişti ancak 2021'de Türkiye ilk 20 ekonomi arasından çıktı. IMF, 2022'de Türkiye'nin 23. sıraya gerilemesini bekliyor. IMF, kurda da artış bekliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023’te Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini vaat etmişti ancak ortaya bambaşka bir tablo çıktı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) dün ‘Dünya Ekonomik Görünüm’ raporu ile birlikte yayımladığı verilere göre, 2020 yılında dünyanın 19. büyük ekonomisi olan Türkiye, 2021 yılında 806,8 milyar dolarlık milli geliriyle 21. sıraya geriledi.

IMF’nin tahminlerine göre ise, 2022 yılında Türkiye, 692,4 milyar dolarlık milli geliriyle dünyada 23. sıraya gerileyecek.

Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde Türkiye, 2000 yılında 17. sırada yer almış, 2001 krizinin etkisiyle 2002 yılında 21. sıraya gerilemişti. 2021 yılında yeniden 2002’deki sırasına gerileyen Türkiye’nin, 2022’de daha da gerilere düşmesi bekleniyor.

DOLARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

IMF, 2021 yılında 7 trilyon 154 milyon TL olan Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), 2022 yılında 11 trilyon 335 milyar TL’ye yükselecek. Bu dönemde dolar bazında GSYH ise 806,8 milyar dolardan 692,4 milyar dolara gerileyecek.

Bu hesaba göre, IMF, 2021 yılında 8,87 olan ortalama dolar/TL kurunun, 2022 yılında ortalama olarak 16,37’ye yükselmesini bekliyor.

Dolar/TL’nin 1 Ocak-19 Nisan arasındaki ortalamasının 14,01, 20 Nisan kurunun da 14,67 olduğu düşünüldüğünde, yılın kalanında IMF dolar kurunda ciddi bir yükseliş bekliyor.

2022’de Türkiye ekonomisinin yüzde 2,7 büyümesini öngören IMF ayrıca, Türkiye’de 2022 yılında ortalama enflasyonun yüzde 60,5 olmasını bekliyor.

İlginizi Çekebilir Köprüden geçmek istemeyene kötü haber: Çanakkale'de feribotlara büyük zam

İlginizi Çekebilir Ev almak konut kredisiyle de imkânsız: Aylık taksitler 21 bin TL'den başlıyor

İlginizi Çekebilir IMF, Türkiye için 2022 enflasyon tahminini açıkladı