Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı pandemi öncesine göre yüzde 28 daha düşük

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, ocakta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 151,4 artarken corona virüs salgını öncesi dönem olan 2020 Ocak ayının yüzde 28 altında kaldı.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak 2022 dönemine ait aylık sınır istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151 artış kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’den aldığı geçici verilere göre; 2022 yılı ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.

PANDEMİ DÖNEMİNİN ALTINDA

2022 Ocak dönemi istatistiklerinde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı pandemi öncesi dönem olan 2020 Ocak ayının ise altında kaldı.

2020 ocak ayında Türkiye’ye 1,7 milyon, 2019 Ocak ayında ise 1,5 milyon yabancı ziyaretçi giriş yapmıştı. Buna göre, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı pandemi öncesine göre hâlâ yüzde 28 daha az.

EN ÇOK İSTANBUL’A GELDİLER

Ocak ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il, İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin, Şırnak oldu.

EN ÇOK RUSLAR GELDİ

2022 yılı ocak ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 134 bin 215 ile birinci, Bulgaristan 109 bin 971 ile ikinci, İran 106 bin 957 ile üçüncü sırada yer aldı. İran’ı Almanya ve Irak izledi.

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