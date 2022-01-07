Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlike enflasyon

Enflasyon, kalıcı hale gelerek ekonomi üzerinde büyük bir tehdit oluşturma riski taşıyor.

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2022 yılında dünya ekonomisinde en büyük tehdidin ABD Merkez Bankası (Fed) kararları değil enflasyon olacağını söyleyen ekonomist Atilla Yeşilada, Youtube yayınında yaptığı açıklamada “Enflasyon sebep, Fed sonuç” ifadesini kullandı. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehdidin de enflasyon olduğunu söyleyen Yeşilada, dünyanın uzun süreli bir enflasyon sürecine girdiği senaryoda Türkiye'deki enflasyonun içinden çıkılmaz hale geleceğini vurguladı.

SİYAH KUĞU OMICRON

Yeşilada, “2023 yılına da yüksek enflasyonla girmek resesyon ve yeni bir mali krize yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu. Omicron varyantının 2022 yılının ilk yarısı için ‘siyah kuğu' yani öngörülmeyen risk olduğunu söyleyen Yeşilada, “Tüm planları bozabilir” dedi. Yeşilada, Omicron'la tanışmamış Çin'in yeni bir varyantla büyük bir çöküş riski ile dünya ekonomisini tehdit ettiğini ifade etti. Atilla Yeşilada, emtia fiyatlarında oluşan balona dikkat çekerek, jeopolitik gerilimlerin, iklim değişikliği ve getirdiği felaketlerin ekonomiler üzerinde baskı yaptığını belirtti.