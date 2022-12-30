Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerine büyük zam

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli yüzde 122,9 artarak 28 bin 813 TL'ye çıktı. Açık içki satış belgeleri il merkezlerinde 2 bin 775 TL'den 6 bin 186 TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli yüzde 122,9 artarak 28 bin 813 TL’ye çıktı. 30 Aralık 2021’de yayımlanan tebliğde bu rakam 12 bin 925 TL idi.

Perakende satış belgeleri ise, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 665 TL’den 1.482 TL’ye çıkarken; ilçe merkezlerinde bu tutar 440 TL’den 980 TL’ye yükseldi.

NARGİLE BELGELERİ 6 BİN TL’DEN 15 BİN TL’YE FIRLADI

Perakende satış belgeleri diğer mahallerde ise 160 TL’den 356 TL’ye çıktı.

Tebliğe göre, açık içki satış belgeleri il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2 bin 775 TL’den 6 bin 186 TL’ye yükseldi.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 6 bin 750 TL’den 15 bin 47 TL’ye fırladı.

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