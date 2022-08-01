TZOB: Temmuzda üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı

TZOB verilerine göre, temmuzda üreticide 2 TL olan elma markette 17 TL'den satıldı. Bu ürün tarladan sofraya gelinceye kadar yaklaşık 9 kat zamlanmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Tarla ile market arasındaki makas açılmaya devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farkının temmuz ayında 9 kata yaklaştığını duyurdu.

Üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 766,5 ile elmada görüldü.

Bayraktar, “Temmuz ayında elma 8,7 kat, marul 4,2 kat, kuru fasulye 4 kat, maydanoz 3,8 kat, yeşil mercimek yüzde 3,7, kuru incir ve nohut 3,4 kat ve kuru üzüm 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı” dedi.

Buna göre, üreticide 2 lira olan elma 17 lira 38 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan marul 8 lira 85 kuruşa, 7 lira 90 kuruş olan kuru fasulye de 31 lira 98 kuruşa markette satıldı.

36 ÜRÜNDEN 25’İ ZAMLANDI

TZOB verilerine göre, temmuzda markette 36 ürünün 25’inde fiyat artışı, 11'inde ise fiyat azalışı görüldü.

Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün ise yüzde 72,7 ile limon oldu.

Limondaki fiyat artışını yüzde 69,6 ile domates, yüzde 38,1 ile yumurta, yüzde 35,5 ile sivri biber, yüzde 33,8 ile kırmızı mercimek ve yüzde 28,5 ile marul takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 16,8 ile ıspanak oldu.

ARZ YETERSİZLİĞİ VE MALİYET ARTIŞLARI ETKİLEDİ

Bayraktar, fiyatların neden yükseldiğine ilişkin şunları söyledi:

“Kuru soğan ve patates arzının yetersizliğinin fiyatları yükseltti. Sivri biber, salatalık, domates fiyatlarındaki artış, artan talep baskısı nedeniyle yaşandı.

Depolardan piyasaya yatak limon arzının devam etmesi ve depo masraflarının artması limonda fiyatların yükselmesine yol açtı.

Ispanakta havaların ısınması nedeniyle hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyata yansıdı.

Yumurtadaki fiyat artışı ise yem fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklandı.”

‘TÜKETİCİ FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN…’

Son yayınlanan TÜİK mayıs ayı girdi fiyat endeksinin mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem endeksindeki anormal artışları gösterdiğine vurgu yapan Bayraktar, “Girdi fiyatlarındaki artış ise raflarda fiyatları yükseltiyor. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değil” dedi.

“Ürünlerdeki fiyat artışlarına rağmen üreticilerimiz zor durumda” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Çünkü girdi fiyat endeksindeki artışlar ile tarımsal üretici fiyat endeksi arasında ki artışlar, üretici aleyhine giderek artan büyük farklar oluşturuyor. Üreticilerimiz maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamıyor.

Üreticilerimize verilecek destek, aynı zamanda tüketiciye verilecek destektir. Üreticilerimizi destekleyerek, moralini yüksek tutalım. Üretimden kopmasına izin vermeyelim.”

YEM, GÜBRE, MAZOT, İLAÇ, ELEKTRİK ZORLUYOR

Öte yandan Bayraktar, sürekli artar girdi maliyetlerinin geldiği seviye ile ilgili de bilgi verdi.

Geçen yılın temmuz ayına göre son bir yılda, DAP gübresinin yüzde 194, üre gübresinin yüzde 229 oranında arttığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

“Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 10,8 azalırken, son bir yıla göre ise yüzde 235 oranında arttı.

Besi yemi temmuz ayında haziran ayına göre yüzde 4,3, süt yemi ise yüzde 2,4 azalırken, son bir yılda ise besi yemi yüzde 116,6, süt yemi ise yüzde 125,2 oranında arttı.

Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 129,4 oranında arttı. Zirai ilaç fiyatları ise yüzde 300'e varan oranlarda artış gösterdi.”

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