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Üç bakandan ‘tarım’ ve ‘enerji’ toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tarımsal üretimi artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu.

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Üç bakandan ‘tarım’ ve ‘enerji’ toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantı yaptı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

* Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük.

* Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık. DHA

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