Ukrayna gazı kesti, Avrupa’da doğalgaz fiyatları tırmanışa geçti

Ukrayna üzerinden Avrupa’ya giden doğalgaz akışının kesildiği haberleri üzerine Avrupa'da doğalgaz fiyatları hızla yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Ukrayna savaşı Avrupa’ya fiziksel yakıt tedarikini ilk kez etkiledi. Ukrayna’daki kilit noktalarından biri üzerinden Rus gazının transit akışının durmasının ardından Avrupa’da doğalgaz fiyatları fırladı.

Ukrayna’nın gaz şebekesi operatörü, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada Rus kontrolünde bulunan bölgelerdeki altyapıyı kontrol edemedikleri için Sokhranivka gaz ölçüm istasyonunda yakıt alımını sabah 7’de durduracağını duyurdu.

FİYATLAR FIRLADI

Havaların ısınması nedeniyle doğalgaz piyasasında fiyat oynaklıkları son zamanlarda sakinleşmiş olsa da, piyasalarda endişelerin artması sonrası fiyatlar yükseldi.

Ukrayna’nın yaptığı duyurunun ardından Avrupa gaz fiyatları için gösterge olan Hollanda doğalgaz vadeli kontratları yüzde 5,3 yükselerek 1000 metreküp başına 1109 dolara çıktı.

Rusya geçen yıl Avrupa Birliği’nin gaz talebinin yaklaşık yüzde 40’ını sağlamıştı. Bu gazın yaklaşık üçte biri ise Ukrayna’nın gaz akışını durdurduğunu açıkladığı Sokhranivka noktasından geçiyordu.

GAZPROM’DAN AÇIKLAMA

Rus enerji şirketi Gazprom’un Temsilcisi Sergey Kupriyanov Ukrayna'nın Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini ancak bunun nedenini anlayamadıklarını açıkladı.

Ukrayna'nın Sohranovka noktasından artık Rus gazı alımı yapmayacağına yönelik bilgilendirmede bulunduğunu açıklayan Kupriyanov, “Buraya yönelik tüm gaz kapasitesinin Suca noktasına taşınmasını teklif ettiler” dedi.

Ukraynalı yetkililer ayrıca Rusya'nın Sohranovka’ya gaz sevkiyatına devam etmesi halinde söz konusu gazın Avrupa'ya giden Rus gazı hacminden düşürüleceği konusunda uyardı.

UZMANLAR: YÜKSEK FİYATLAR DEVAM EDECEK

ABD merkezli atırım bankası Stifel’ın analistleri Chris Wheaton ve David Round gaz fiyatları ile ilgili kaleme aldıkları bilgi notunda gaz fiyatlarının 2022 ve 2023’ün geri kalanında yüksek kalabileceğini belirtti.

Notta, “Avrupa gaz fiyatları, yakın gelecekte mevcut jeopolitik risklerle fiyatlanmayı sürdürecek” ifadelerine yer verildi.

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