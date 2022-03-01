Ukrayna savaş tahvilleri satmaya başlayacak

Ukrayna Maliye Bakanlığı, silahlı kuvvetleri finanse etmek için 1 yıl vadeli 'savaş tahvilleri' satılacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna hükümeti, Rusya ordusu karşısında savaşan silahlı kuvvetlerinin masraflarını karşılamak için bugünden itibaren tahvil satmayı planladığını söyledi.

Duyuru, Ukrayna’nın mevcut tahvillerinin fiyatlarındaki düşüşün ardından geldi. Devlet tahvilleri genellikle uzun vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardığı senetlerden oluşuyor.

Konu ile ilgili Ukrayna Maliye Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Rusya Federasyonu’nun askeri saldırganlığı döneminde, Maliye Bakanlığı vatandaşlara, işletmelere ve yabancı yatırımcılara askeri devlet tahvillerine yatırım yaparak Ukrayna bütçesini desteklemelerini teklif ediyor” ifadelerine yer verildi.

33 DOLAR OLACAK

Ayrıca paylaşımda “Tahvillerden elde edilen gelir, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak” denildi. Bakanlık, bir yıllık tahvilin nominal değerinin 1000 Ukrayna Grivnası (33,27 dolar – 463 Türk Lirası) olacağını ve yatırımcılara sunulan faiz oranının açık artırmada belirleneceğini söyledi.

Ukrayna Maliye Bakanlığı da bu sırada uluslararası yatırımcılara mevcut borçların temerrüde düşmeyeceği konusunda güvence vermeye çalışıyor. Yatırımcılar ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Kiev’i borcunu temerrüde düşürmeye iteceğinden endişeli.

BÖLGEDE EKONOMİ SARSILACAK

Ukrayna’nın kararı savaşla birlikte gelmesi muhtemel olan ekonomik yıkımın öncesinde geldi. Batılı müttefikleri Ukrayna’ya 2014 yılından bu yana ciddi yardım yapıyordu.

Aynı şekilde silah, mühimmat gibi askeri harcamalar konusunda da batı ülkeleri şimdiden taahhütlerde bulundu. Bu sırada IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi kurumların mali yardımlarının da sürmesi bekleniyor.

Rusya ise bu sırada batının ciddi ekonomik yaptırımları ile yüzleşiyor. Rusya'yı vuran finansal yaptırımlar esas olarak ülkeyi küresel finansal sistemden izole etmeyi ve Rus ekonomisinde derin bir durgunluk yaratmayı amaçlıyor.

Batılı liderler, daha önce benzeri görülmemiş finansal önlemlerin Kremlin'in Ukrayna işgaline dönük düşüncesinde bir değişiklik meydana getireceğini umuyorlar.

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