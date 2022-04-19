Ukrayna’ya en çok para yardımı yapan ülkeler belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'ya en çok parasal destek sağlayan ülkeler belli oldu. Ukrayna'ya en çok parasal yardımı sağlayan ülke açık ara farkla ABD olurken Polonya ikinci sırada yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Merkezli bir düşünce kuruluşu olan Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün Ukrayna Destek İzleyicisi verilerine göre, ABD, savaşın patlak vermesinden bu yana Ukrayna’ya 8,2 milyar dolar yardım sağladı.

ABD bu savaşta Ukrayna’nın en büyük mali destekçisi olurken Polonya ise yaklaşık 1,1 milyar dolar ile ABD’den sonra Ukrayna’ya en çok para veren ülke oldu. Polonya’nın ardından listede sırasıyla İngiltere ve Almanya yer aldı.

Avrupa Birliği üye ülkeleri toplam 3,1 milyar dolar verirken AB kurumları toplam 1,5 milyar dolar yardımda bulundu. Avrupa Yatırım Bankası ise Ukrayna’ya 2,1 milyar dolar destek verdi.

Öte yandan İngiltere, Kanada ve Japonya Ukrayna’ya toplam 1 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulundu. Milli gelire oranla ise Estonya, Polonya ve Litvanya Ukrayna’nın en büyük destekçileri oldu.

ABD’nin desteğinin büyük kısmını askeri yardımlar oluştururken Polonya komşuna yaptığı finansal yardımla ön plana çıktı.

ABD TEK BAŞINA AB’DEN DAHA ÇOK PARA VERDİ Konu ile ilgili değerlendirmeler bulunan Kiel Enstitüsü araştırma direktörü Christoph Trebesch, “ABD’nin tek başına AB’nin tamamından önemli ölçüde daha fazla destek vermesi dikkat çekici” dedi. Trebesch, “Ukrayna’ya coğrafi yakınlık, Doğu Avrupa ülkelerinin katılımında önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Ancak İngiltere, hem mutlak anlamda hem de ekonomik çıktı açısından Ukrayna’nın önemli bir destekçisisi olarak öne çıkıyor” diye konuştu. IMF VE DÜNYA BANKASINDAN BÜYÜK DESTEK Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) da Ukrayna’ya savaş sırasında büyük maddi destek sağlayan kuruluşlar oldu. Dünya Bankası martta Ukrayna için toplamda 923 milyon dolarlık finansman desteğini onaylamıştı. Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası Başkanı David Malpass temel hükümet hizmetlerinin devamlılığını desteklemek için Ukrayna için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir paket hazırlığında olduğunu kaydetti. IMF de Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin ekonomik etkisini hafifletmek ve acil harcama ihtiyaçları için Kiev’e 1,4 milyar dolarlık acil durum paketini geçtiğimiz aylarda onaylamıştı. IMF ayrıca, Ukrayna'nın 2020’de verdiği ve 2,2 milyar dolarlık ödemesi bulunan krediyi de yeniden gözden geçiriyor. İlginizi Çekebilir Rusya'dan batı yaptırımlarına karşı yeni hamleler İlginizi Çekebilir Emekli bayram ikramiyesine ek zam gündemde yok