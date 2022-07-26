Unilever ürünlerinin fiyatı son 1 yılda yüzde 11 arttı

Dünyanın en büyük gıda, temizlik ve kişisel bakın ürünlerinin üreticileri arasında bulunan Unilever, son bir yılda ürünlerine yüzde 11 zam yaptığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Unilever son 1 yılda ürünlerine küresel çapta sterlin bazında yüzde 11 zam yaptı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en büyük gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünü üreticilerinden olan İngiltere merkezli Unilever, ikinci çeyrekte ürünlerinin fiyatlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak maliyet artışlarını tüketicilere yansıttı.

Unilever’in baş finans görevlisi Graeme Pitkethly durumu “gerçekten emsalsiz bir maliyet ortamı” olarak adlandırırken girdi maliyetlerindeki artışların etkisini henüz tam olarak tüketiciye yansıtmadıklarını da sözlerine ekledi.

REKLAMLARI ARTIRDILAR

Pitkethly, Unilever’in fiyat artışlarına rağmen tüketicileri markalarına sadık tutmak için reklamları artırdığını belirtti. Ayrıca yılın geri kalanında kâr marjlarını düşüreceklerini belirten Pitkethly, maliyet enflasyonunun ikinci yarıda zirve yapmasının beklendiğini belirtti.

Pitkethly, “Markalarımıza yaptığımız yatırımı hızlandırdık. Kesinlikle daha fazla reklam yapıyoruz: marka pazarlama yatırımını ilk yarıda 200 milyon Euro artırdık” diye konuştu.

UNİLEVER MALİYET ARTIŞLARINDAN ETKİLENDİ

Unilever gıda ürünlerinde palm yağı, ayçiçek yağı gibi emtiaların fiyatlarındaki ani artışlardan etkilenirken doğal gaz ve akaryakıt gibi enerji ürünlerindeki fiyat artışlarının da şirketi olumsuz etkilediği belirtildi. Bununla birlikte şirketin cirosunun yılın ilk yarısında yüzde 8,1 artarak 29,6 milyar Euro’ya yükseldiği görüldü.

Unilever bilançosu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan yatırım bankası Jefferies’in analistlerinden Martin Deboo, rakamların “zorlu emtia ortamında beklenenden daha güçlü fiyat gerçekleşmesini” yansıttığını söyledi.

YILA SANCILI BAŞLAMIŞTI

Şirket bu yılın başında ilaç şirketi GlaxoSmithKline'ni satın alma girişiminde bulunmuş ancak 50 milyar sterlinlik teklifi reddedilmişti. Bunun üzerinde dünya çapında 1500 yöneticisini kovacağını açıklayan şirket sadece güzellik, kişisel bakım, evde bakım, beslenme ve dondurma üretimine odaklanacağını duyurmuştu.

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