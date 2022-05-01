Ünlü milyarderden kripto yorumu: Dünyadaki tüm Bitcoin’ler için 25 dolar bile vermem

Dünyanın en zengin 6. kişisi olan ünlü milyarder Warren Buffett, dünyadaki tüm Bitcoin'ler için 25 dolar dahi vermeyeceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Berkshire Hathaway’in yıllık hissedar toplantısında konuşan ünlü milyarder Warren Buffett, Bitcoin’e ve kripto paralara ilişkin mesafesini koruduğunu açıkladı. Dünyanın en zengin 6. kişisi olan Buffet, dünyadaki tüm Bitcoin’ler için 25 dolar dahi vermeyeceğini belirtti.

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, son yıllarda geleneksel finans ve yatırım dünyasından istikrarlı bir şekilde destek görse de dünyanın en zengin insanlarından ünlü iş insanı Warren Buffett, kripto paralara dair sert görüşlerini sürdüğünü duyurdu.

’25 DOLAR BİLE VERMEM’

Bitcoin’in üretken bir varlık olmadığını ve somut bir şey üretmediğini söyleyen Buffet, şunları ifade etti:

“Eğer şimdi yüzde 1 faiz ile ABD'deki tüm tarım alanları için 25 milyar dolar ödememi isterseniz size hemen bir çek yazabilirim. 25 milyar dolarlık yatırımım ile artık tarım alanlarının yüzde 1'ine sahip olurum. Bu ülkedeki tüm apartman dairelerinin yüzde 1'i için 25 milyar dolar daha isterseniz size bir çek daha yazarım, bu çok basit.

Ancak dünyadaki tüm Bitcoin'lere sahip olduğunuzu söylerseniz ve 25 dolar karşılığında tümünü satın almamı teklif ederseniz bunu yapmam. Bu bitcoinlerle ne yapacağım? Bir şekilde yeniden bir başkasına satmam gerekecek. Bunun bir faydası olmaz. Apartman daireleri kira geliri üretir ve tarım alanları da gıda üretimi yapar.”

Buffet, “Biz Berkshire coinleri diye bir para birimi uydurabiliriz. Ancak günün sonunda para budur. ABD hükümetinin Berkshire coinlerinin kendi para birimlerinin yerini almasına izin vermek için herhangi bir sebep de bulunmuyor” dedi.

‘BİZİ APTAL GÖSTERİYOR’

Berkshire Hathaway’in Başkan Yardımcısı Charlie Munger ise konu ile ilgili, “Hayatımda beni başka birine kıyasla kötü ve aptal gösteren şeylerden kaçınmaya çalışıyorum ve bitcoin bunu yapıyor” dedi.

Bitcoin aptalca çünkü sıfırlanması muhtemel. Kötü çünkü Federal Rezerv sistemini baltalıyor. Ayrıca Çin’deki komünist sisteme kıyasla bizi aptal gibi gösteriyor. Çin Bitcoin’i yasaklayacak kadar akıllıydı” dedi.

İlginizi Çekebilir Bitcoin resmi para birimi oldu