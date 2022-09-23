Üretici isyan etmişti: Çiğ süt destek priminde artış

Ülke genelindeki süt üreticilerine 15 Mayıs'tan 30 Eylül'e kadar litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi 50 kuruşa çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 255 bin üreticiye yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başladıklarını bildirdi.

Kirişci, Kars’taki Türkiye’nin ilk peynir müzesinin açılışında yaptığı konuşmada, atıl durumdaki tarihi Süvari Tabya Binası’nın restore edilerek peynir müzesine dönüştürüldüğünü söyledi.

“Bu ödemeyle birlikte 2022 yılında süt üreticilerimize ödediğimiz toplam destek tutarı 2 milyar 880 milyon liraya ulaşmıştır” diyen Kirişci, “Buna ilave olarak Bakanlığımızca Türkiye genelinde süt üreticilerimize 15 Mayıs’tan 30 Eylül’e kadar litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruş olarak ödeyeceğiz” diye konuştu.

KESİME GÖNDERİLEN HAYVANLARIN SAYISI ARTMIŞTI

Öte yandan, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) geçen günlerde aldığı bir kararla, çiğ süt tavsiye fiyatında 1 Ekim itibarıyla belirlenen ücrette değişime gidilmemişti.

Üreticinin litre başına net 7,50 lira olan satış fiyatı aynı kalırken, destekleme primi de artmayarak litre başına 20 kuruş olarak bırakılmıştı.

Bunun üzerine yayımlanan başka bir kararla da 31 Aralık 2022 tarihine kadar yağlı ve yağsız süt tozu ihracatını kısıtlama kararı alınmıştı.

Bu kararlara tepki gösteren ve başta yem fiyatları olmak üzere sürekli artan girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi ise, süt veren ineklerini kesime göndermeye başlamıştı.

Bu sorunlar yüzünden son bir yılda binlerce ineğin kesime gittiği, bu sorunun gelecek sezon et ve süt fiyatlarında yeni bir kriz yaratması bekleniyor.

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