Üzüm taban fiyatından ne üretici ne de muhalefet memnun: Dağ fare doğurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 27 lira 9 numara kuru üzüm fiyatı ne üreticiyi ne de CHP’yi memnun etti. En az 30 lira fiyat bekleyen üretici açıklanana fiyat için “Dağ fare doğurdu. Tayyip bizi aç bıraktı” derken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “Bu fiyat üzüm üreticisine ve Manisa’ya hakarettir” ifadelerini kullandı.

İlker KILIÇASLAN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde üreticinin merakla beklediği rekolte üzüm fiyatını 9 numara Sultaniye Çekirdeksiz kuru üzüm için 27 lira olarak açıklamıştı.

Açıklanan üzüm fiyatı bu yıl girdi maliyetlerinin altına ezilen üzüm üreticisini memnun etmezken, ‘2 doların altında olmasın' çağrısında bulunan CHP'nin de tepkisine sebep oldu.

“BU FİYAT ÜRETİCİYE HAKARETTİR”

Geçtiğimiz haftalarda Manisa'da üzüm üreticileriyle birlikte iktidara üzüm fiyatı için 2 dolar çağrısında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklanana fiyatı üreticiye hakaret olarak değerlendirdi.

CHP'li Özel yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Tayyip Erdoğan, Manisa'ya gelmeden önce üzümcü, ‘2 doların atında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin' diyerek beklentisini ortaya koymuştu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, geçtiğimiz haftalarda kilogram fiyatının en az 35 TL olması gerektiğini açıklamıştık. Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyat 1,5 doların bile altında kalmıştır. Bu fiyatı Manisa olarak kabul etmiyoruz. Bu fiyat üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir”

“KİLOGRAM BAŞINA EN AZ 5 TL'LİK DÜZENLENMEYE İHTİYAÇ VAR”

CHP'li Özel açıklamasının son kısmında, açıklanan fiyatın dışında üreticiye kilo başına en az 5 lira destek pirimi verilmesi çağrısında bulunarak şu cümlelere yer verdi:

*Hepimiz biliyoruz ki geçen sene Toprak Mahsulleri ofisi, herkesin 9 numara gördüğü üzüme 8 numara vererek, büyük bir mağduriyet yaratmış, açıklanan fiyat, numara oyunları ile pratikte hemen 1-1,5 TL aşağı çekilmişti.

*Bu seneki fiyatların da benzer bir numaralandırma en az 2-3 TL aşağıya çekileceği yani 27 TL açıklanan fiyatın 24 TL olarak uygulanacağı anlaşılmaktadır. Tüm ziraat odalarınca ayrı ayrı hesaplanmasına rağmen 24 – 25,5 TL arasında bulunan maliyet ortadayken, bu açıklanan fiyatı Manisa'nın, üzüm üreticisinin kabul etmesi mümkün değildir.

*Derhal bir düzeltme yapılmalı ve kilogram başına en az 5 TL'lik bir destek primiyle fiyatın düzenlenmesi gerektiği açıktır. Bu konudaki çağrımızı yinelemeye devam edeceğiz.

ÜRETİCİ FİYATTAN MEMNUN DEĞİL: DAĞ FARE DOĞURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiyat açıklamasının ardından CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu ilçesinde bağları ziyaret ederek üreticinin tepkisini dinledi.

Yıllardır AKP'ye oy verdiğini dile getiren üzüm üreticisi bir kadın, açıklanan 27 lira fiyatın piyasada geçerli olmayacağı ve düşük fiyata üzüm satılacağını belirterek şöyle konuştu;

*Biz bu üzümü 30 lira mazotla bu hale getirdik. 27 lira fiyat demek kafa kafaya anlamına gelir. O zaman ne yiyeceğim. Aç kalacağım demek. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda üzümdü numara oyunu yapacaklar.

*9 numara üzümü 7-8 numara gösterip fiyat düşürecekler. Yani üzümü 27 liraya satamayacağız. İnsan aklıyla dalga geçiyorlar. Biz aç kaldık. 19 yıldır Cumhurbaşkanımıza oy verdik. Ama Tayyip Erdoğan bizi aç bıraktı. Kışı nasıl çıkaracağız.

*Çiftçiyi öldürdü. Fındığa plaka verdiği gibi bize de plaka verseydi. Bari plaka vermedin, 35 lira verseydin. Dağ fare doğurdu”

30 TL FİYAT VERSEYDİ

Geçen yıl üzüm fiyatının 13 lira açıklanmasına rağmen üzümünü 10 liraya sattığını belirten üzüm üreticisi ise, “Bu sene 25 liraya üzüm satarsak öpüp başımıza koyalım. En az 30 lira fiyat verseydi.” diye konuştu.

“AL ANANI GÖTÜR DER GİBİ BİZİMDE ANAMIZ,BABAMIZ ÜZÜM”

Açıklanan fiyatın kendilerini memnun etmediğini belirten başka bir üzüm üreticisi ise tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Hiç memnun değiliz. Eğer üzümü 20-24 liraya satarsak şapkamı atarım. Geçen yıl 13 lira açıklandı, ama biz 10.5 liraya sattık. TMO alımları durdurduktan sonra 27 lira olarak açıklanan fiyat düşer. Biz hancıyız. Gelen giden bize tokat vurup gidiyor. Seçime 3-6 ay kala bize vaad veriyorlar, sonra vaadleri tutmuyorlar. Ananı al götür der gibi bizimde anamız-babamız üzüm. 27 liraya asla üzüm satamayız.”

TMO'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Ziyaretlerin ardından kısa bir açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise TMO'ya çağrıda bulunarak şöyle konuştu: “TMO'ya sesleniyoruz. Geçen sene üzümde numara oyunu yaptınız. Geçen sene 9 numara 13 lira olarak açıklanan kuru üzümü 7-8 numara olarak göstererek fiyat düşürdünüz. Bu yıl aynı oyunu yapmayın. 9 numara üzüme hakkını verin. Çiftçinin hakkını gasp etmeyin. Bunun takipçisi olacağız”

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