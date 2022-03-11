Varlık Fonu’nun Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın alması Meclis gündeminde

Türkiye Varlık Fonu'nun, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın almasını TBMM gündemine taşıyan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Söz konusu hisse 2026'da bedelsiz bir şekilde kamuya geçeceği halde, TVF hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir? Ödeme peşin mi, taksitle mi olacaktır?" diye sordu.

Sözcü Ankara

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yüzde 55 hissesini satın almasını TBMM gündemine taşıdı.

Altay, “TVF, Türk Telekom için 1 milyar 650 milyon dolar borcu nereden buldu? Sözleşme gereği olarak, söz konusu yüzde 55'lik hisse 2026’da bedelsiz bir şekilde kamuya geçeceği halde, TVF hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir?” dedi.

‘HARİRİ AİLESİ KAYNAĞI ALIP GİDERKEN…’

Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Türk Telekom’un ‘özelleştirme başarısı’ olarak sunulan, hem iletişim altyapısı hem de mali olarak Türkiye'ye ağır kayıplar yaşatan süreç sonunda yeniden kamulaştırıldığını kaydetti.

Altay, “Bu süreçte özelleştirme ihalesini kazanan Hariri Ailesi, 8-10 milyar dolar tutarında bir kaynağı alıp giderken, Türk bankalarına olan borçlarını ödememiş, bankacılık sektörüne dolayısıyla Türkiye ekonomisine büyük zarar vermiştir” dedi.

“Böylesine ağır bir bedelin sorumlularından hesap sorulamadan, TVF, 2026’da Hazine’ye iade edilecek olan Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini, 1 Milyar 650 milyon dolar bedelle almak için LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile anlaşmaya vardığını açıklamıştır” diyen Altay, şöyle devam etti:

‘TÜRKİYE’YE YENİ FATURALAR ÇIKARACAK’

“Sözleşme gereği 2026’da kamuya dönecek olan yüzde 55 hisse için yaklaşık 25 milyar TL ödenmesi, soru işaretlerini beraberinde getirmiştir.

Türk Telekom'un 2021 yılı net kârı 5.8 milyar TL olduğu dikkate alındığında, 25 milyar TL'lik ödeme, 4 yılda LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye düşecek payın peşin ödenmesi, yükünün de millete kalması anlamına gelmektedir.

‘Kaynak yaratacak' diye sunulan Türkiye Varlık Fonu, son dönemde yaptığı işlemlerle kaynak değil yeni borçlar yaratan bir kurum haline gelmiştir. Bu durumun gelecekte, ülkemize yeni faturalar çıkaracağı açıktır.”

ÖDEME PEŞİN Mİ OLACAK?

Altay, cevaplanması talebiyle şu soruları iletti:

-Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi için ödeyeceği 1 milyar 650 milyon dolarlık borcu nereden bulmuştur? Bu alım işlemi için ödeme planı nasıldır? Ödeme peşin mi taksitle mi olacaktır?

-Sözleşme gereği olarak söz konusu yüzde 55'lik hisse 2026 yılında bedelsiz şekilde kamuya geçeceği halde, TVF hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir?

-Türk Telekom'un 2021 yılı net kârının 5.8 milyar TL olduğu dikkate alındığında, yaklaşık 4 yıllık payın peşin olarak ödenmesi niteliğindeki işlemden kamunun sağlayacağı yarar nedir? Büyük bir döviz sıkıntısının yaşandığı bir dönemde, 1 milyar 650 milyon dolar borçlanma yapılması, millete yeni bir yük değil midir?

-Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ve alt fonlarının Türkcell, Telekom gibi alımlar ile kamu bankalarının sermaye artışları için aldığı borç tutarı nedir? Bu borçlanmalar hangi kurum, banka ve yurtdışı kurululardan alınmıştır?

-Türk Telekom özelleştirmesi sürecinin Türk bankacılık sektörüne dolayısıyla Türk ekonomisine verdiği zararlarla ilgili, yönetim ve denetim sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında hukuki bir süreç başlatılacak mıdır?”

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