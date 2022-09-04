Vatandaş market market indirim kovalıyor

Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar farklı marketlerde ucuz ürünlerin peşine düştü Tüketicilerin yaklaşık yüzde 60’ı indirimli fiyatlar için birden fazla market dolaşıyor..

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar ucun ürünlere daha çok yöneliyor. Tüketici Birliği Federasyonu'nun (TBF) Ağustos 2022'deki “Ucuzun Peşinde” kamuoyu araştırmasına göre, vatandaşlar indirimli ürün bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Tüketicilerin yüzde 70.9'u indirimleri takip ederek tasarruf edebileceklerine inanırken, yüzde 57.5'i de alışveriş yaparken ürünlerin en ucuzunu bulmak için çaba harcıyor. Ayrıca tüketicilerin yüzde 59.8'i indirimli fiyatlardan yararlanmak için sıklıkla ya da her zaman birden fazla marketten alışveriş yaptıklarını ifade ediyor. TBF'nin araştırması İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nasır ve Doktorant Özge Seskir Güvendik tarafından yapıldı.

GENÇLER DİKKAT EDİYOR

Sonuçları değerlendiren Nasır, enflasyonist ortamda tüketicilerin uygun fiyatlı ürün almaya yöneldiklerini ve mevcut ekonomik koşulların marka sadakatini zayıflattığını söyledi. Nasır, şöyle konuştu:“18-24 ve 25-34 yaş aralığındaki genç tüketiciler market alışverişlerinde indirime en çok dikkat edenler arasında. Genç tüketiciler market alışverişlerinde fiyat indirimi varsa düzenli olarak satın aldıkları markayı değiştirip indirimdeki markayı tercih ediyor. Ankete katılan genç tüketiciler en ufak bir ürünü alırken bile market raflarındaki fiyatları karşılaştırıp kontrol ettiklerini belirtmişlerdir. Dar gelirli tüketicilerin çok büyük bölümü de fiyatı düşük bir ürün alsa da market raflarındaki fiyatları karşılaştırıp satın alma kararı vermek zorunda olduğu açık olarak ortadadır.”

Stok yapan tüketici endişeli davranıyor

Tüketicilerin indirimli ürünleri alıp stoklama eğilimlerinin arttığını belirten Prof. Dr. Süphan Nasır, “O an ihtiyaçları olmasa bile indirim varsa tüketicilerin yüzde 65.3'ü indirimli üründen daha fazla miktarda aldıklarını belirtiyor. Ayrıca tüketici endişeli. Tüketicilerin yüzde 74'ü indirimli ürünleri o an almazlarsa ilerleyen günlerde daha yüksek bir fiyat ödemek zorunda kalacaklarını ifade ediyorlar” dedi.