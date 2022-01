Vatandaşın geçim isyanı: ‘İnsanların gülme haklarını ellerinden aldılar’

Dar gelirliler hayat pahalılığı altında inim inim inlerken iktidar sözcülerinin “Amerika’da, Avrupa’da enflasyon felaket. Türkiye güvenle yoluna devam ediyor” şeklindeki söylemi dikkat çekti. Asgari ücretle geçindiğini belirten bir vatandaş, taksitini ödeyemediği için çocuğunun dershaneden kaydını sildirmeye gittiğini söyleyerek, “Mazeretim de belli. Ödeme yapamıyorum çünkü. Verdikleri asgari ücret daha cebimize girmeden bitti. Doluyum, taşıyorum sinirimden” derken, bir başka vatandaş ise "İnsanların gülme haklarını ellerinden aldılar" dedi.

Haber: Batuhan SERİM – Kamera: Sinan TUNÇ/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ocak'ta Aydın’da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyon ve artık ipin ucunu kaçırdıkları para genişlemeleriyle şaşkın bir şekilde sağa, sola yalpaladığı bir dönemde, Türkiye kendi rayında güvenle kendi yoluna devam ediyor. Amerika'ya bakın, enflasyon felaket. Avrupa'ya gelin, aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın; Türkiye'de hayat pahalılığında rekor artışlar yaşanırken, ABD ve Avrupa'da ‘enflasyonun felaket' olduğunu söylemesi gündem oldu.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlara mikrofon uzattı, “İktidar sözcülerine göre ABD ve Avrupa'da enflasyon felaket durumda. Sizce Türkiye'de durum nasıl?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“SİNİRİMDEN DOLDUM TAŞIYORUM”

Mustafa Duran: “Türkiye'de durumun nasıl olduğunu herkes görüyor. Gittikçe daha kötüye gidiyor. Taksitini ödeyemediğim için şimdi dershaneye gidiyorum, çocuğumun kaydını sildireceğim. İnanın şu an dershaneye gidiyorum. ‘Çocuğumu gönderemiyorum' diyeceğim. Mazeretim de belli. Ödeme yapamıyorum çünkü. Çocuğum üniversite sınavına hazırlanıyor… Ödeyemediğim için mecburen kaydını sildirmeye gidiyorum şimdi. Verdikleri asgari ücret daha cebimize girmeden bitti. Doluyum, taşıyorum sinirimden. Derdini anlatacağın bir kişi de bulamıyorsun.”

“TÜRKİYE'DE DURUM DAHA FELAKET”

Yıldız Akın: “Türkiye'de durum daha felaket. Alışverişlerimize baktığımızda, fiyatların çok yüksek olduğunu görebiliyoruz rahatlıkla. Türkiye'nin sonunu felaket görüyorum.”

“BİZİM HESAPTAN, KİTAPTAN ANLAMADIĞIMIZI ZANNEDİYORLAR”

Vahit Genç: “Buna kargalar bile güler… Türkiye'deki enflasyon rakamlarından haberleri yok mu? Enflasyon yüzde 80 ya… Resmi rakamlara göre Türkiye'de enflasyon yüzde 36; o ülkelerde yüzde 3-5. Bu söylemi katiyen gerçekçi bulmuyorum. Bizimle oynuyorlar. Bizim hesaptan kitaptan anlamadığımızı zannediyorlar. Onların da bu yalanları ortaya çıkıyor; rakamlar ortaya çıkartıyor, biz değil. Türkiye'nin durumu hiç iyi değil. İnsanların gülme haklarını elinden aldılar… Geçim sıkıntısı çok büyük bir sıkıntı… Sokakta hiçbir insanın yüzü gülmüyor, kahkaha atamıyorlar. Bu ne ya? Kaosa doğru gidiyor.”

“ONLAR ENFLASYONLA YENİ TANIŞIYORLAR, BİZ ALIŞIĞIZ”

Hüseyin Arslan: “Bizde de Avrupa ve ABD'dekinden çok fark yok. (Bahsi geçen ülkeler) Onlar için kötü. Onlar enflasyonla daha yeni tanışıyorlar. Biz bu konuda biraz daha tecrübeliyiz, alışkınız… Bu sıkıntıları da atlatacağız inşallah.”

“BUGÜN BİR ŞEY ALMAYA KALKSAN ERTESİ GÜN YÜZDE 100 ZAMLANIYOR”

Ozan Bartukonuk: “ENAG yüzde 80 enflasyon hesapladı, TÜİK yüzde 36 hesapladı. Biz enflasyonu yüzde 36 göremiyoruz. Bugün bir şey almaya kalksan ertesi gün yüzde 100 zamlanıyor. Geçen günlerde araba fiyatlarına bakıyordum; 200 bin liralık araba bir gün sonra 350 bin liraya çıkmıştı. Enflasyon yüzde 36 mı oluyor?”

“PALAVRA KARDEŞİM!…”

Mustafa Aktopoğlu: “Peynir 70 lira olmuş, gözünü seveyim ya… Gerçekler ortada. ‘Hedef 2023' palavra kardeşim! Bu kadar halktan kopuk, toplumdan kopuk… Zalimin sonu gelince kibir abidesi olur ya, böyle kör olur; o şekildeler. Yazık günah. Ben çok üzülüyorum insanlara. Bu da bir imtihan herhalde…”

“BİZE KIYASLA YURT DIŞINDAKİ ENFLASYON ORANLARI ÇOK DÜŞÜK”

Osman Kasap: “Türkiye'deki durum şu an hiç iyi değil. Bize kıyasla çok düşük yurt dışındaki enflasyon oranları. Bir umut bekliyoruz. Her gün her şeye zam…

“ORADA HAYAT ŞARTLARI TÜRKİYE'DEKİ GİBİ DEĞİL”

Ahmet bey: “(Yurt dışında) Orada hayat şartları bizim Türkiye gibi değil. Orada herkese eşit ve adaletli zam var. Adalet olmayan yerde her şey olur.”

“ÜLKE BİTTİ, ENKAZ… NOKTA”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Durum çok güzel, güllük gülistanlık, o kadar güzel, o kadar güzel ki! Dalga mı geçiyorsunuz? Sürünüyoruz. Bitti, ülke bitti. Enkaz. Nokta.”

