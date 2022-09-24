Vergi müfettişinden maaş isyanı

Düşük maaş almaktan şikayet eden vergi müfettişleri, haksızlık yüzünden kamudan özele beyin göçü başladığını söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Ülke genelinde milyarlarca liralık vergi denetimleri yapan vergi müfettişleri, kamudaki adaletsiz maaş sisteminin özel sektöre büyük bir beyin göçü başlattığını bildirdi. Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Başkanı Ahmet Halis Başli, Maliye'deki birinci sınıf bir vergi müfettişi 21 bin lira maaş alırken aynı sınıfta bulunan Sayıştay denetçisinin 35 bin TL, Adalet müfettişinin ise 42 bin lira maaş aldığını, ücret uçurumunun kamuda ciddi rahatsızlığa yol açtığını söyledi.

KAMU ZARARDA

Ücret adaletsizliği yüzünden kamudan özel sektöre geçişlerin hızlandığını belirten Başli, özel sektöre geçen müfettişlerin 60 bin ile 100 bin lira maaşlara transfer olduğunu bildirdi. Başli, devletin 3-5 yıl boyunca yetiştirdiği vergi müfettişlerinin hiç istemedikleri halde özel sektöre geçmek zorunda kaldığını, bu nedenle kamunun zarara uğradığını belirtirken, özlük haklarının acilen düzeltilmesini istedi. Başli, maaş adaletsizliği yüzünden 2 bin kişiden oluşan bir promosyon grubunun istifalarla 900 kişiye düştüğünü bildirdi. VMD Genel Sekreteri Talha Demirtaş da, düşük maaşın vergi denetimlerini olumsuz etkileyip etkilemediği sorusuna, “Biz yargı mensupları gibi vicdanla cüzdan arasında kaldığımızı söyleyemeyiz. Kalırsak kamuda kalmaz, çok yüksek maaşa özel sektöre gideriz” dedi.

Kritik görevler üstleniyorlar

Ahmet Halis Başli, vergi müfettişlerinin Demir Yumruk, FETÖ, kara para gibi bir çok operasyonda kritik görevler aldığını belirtirken son dönemde enflasyonla mücadele timinde de bulunarak firmaların stok ve fiyatlarını sahada inceleyip rapor yazdıklarını söyledi. Başli, müfettiş sayısının artırılması halinde fiyat denetimlerinin daha etkili yapılabileceğini ifade etti.