Vergi müfettişlerinden özlük haklarında iyileştirme talebi

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başli, vergi müfettişlerinin özlük haklarının en azından Sayıştay denetçilerinin özlük haklarına kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

Başli, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011’de bürokratik oligarşiye karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadele neticesinde denetim birimlerini tek çatı altında toplayarak Vergi Denetim Kurulunu inşa ettiğini, bu reformla denetimde çok başlılığın ortadan kalktığını söyledi.

Vergi müfettişlerinin mesleğe giriş tarihinden itibaren fiilen 3-5 yıl süren zorlu eğitimlere ve bu eğitimler sonucu düzenlenen birbirinden zorlu sınavlara tabi tutulduğuna dikkati çeken Başli, başta mevzuat, denetim ve liyakat olmak üzere her anlamda devletin en önemli ve en yetkin denetim gücünü de temsil ettiklerini bildirdi.

EKONOMİK DURUMLARININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ

Başta maaş, tazminat ve ek gösterge olmak üzere ekonomik durumlarının düzeltilmesi talebinde bulunan Başli, “Vergi müfettişlerinin özlük hakları en azından Sayıştay denetçilerinin özlük haklarına kavuşturulmalıdır” diye konuştu.

Başli, vergi müfettişlerinin vergi kayıp kaçağını engelleme konusundaki etkisine dikkati çekerek, Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturduğu enflasyonla mücadele timinde de görev aldıklarını otomotiv, gıda gibi birçok sektörde fahiş fiyat artışlarını denetlediklerini bildirdi.

Demir Yumruk Operasyonu ile 25 milyar liralık vergi kaçağının tespit edildiğini hatırlatan Başli, usulsüzlüklerin belirlendiği şirket veya kişilerin vergisel işlemlerinin kayıtlarını tuttuklarını ve tekrar buna benzer girişimlere girme olanaklarının bulunmadığını anlattı.

‘EK DENETİM TAZMİNATI SAĞLANMALI’

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Saymanı Yusuf Cihad Demet de meslek çalışanlarının maaşlarının artırılması ve “ek denetim tazminatı” adı altında özlük hakkı sağlanması gerektiğini söyledi.

Demet, müfettişlik mesleğinin denetim hizmetleri sınıfı adı altında ayrı bir cetvelde değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi. (AA)

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