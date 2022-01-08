Wall Street’te bir ilk: Citigroup aşılanmamış çalışanını işten çıkaracak

Mal varlığı 2 trilyon dolara yaklaşan dünyanın en büyük şirketlerinden Citigroup, 14 Ocak tarihine kadar aşı olmayan personelini işten çıkarma kararı aldı. Citigroup böylece Wall Street'te katı aşı programı uygulayan ilk şirket oldu.

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ABD’de 14 Ocak’a kadar Covid-19 aşısı olmayan Citigroup personeli, muafiyet tanınmadıkça ay sonunda ücretsiz izne ayrılacak ve ardından işten çıkarılacak. Finans endüstrisinde şirketler, son derece bulaşıcı Omicron coronavirüs varyantının orman yangını gibi yayıldığı bir zamanda, çalışanları güvenli bir şekilde ofislere nasıl geri getireceği ve her zamanki gibi işlere nasıl geri döneceği ile boğuşuyor.

İŞTEN ÇIKARMA BİR İLK

Citigroup aşı zorunluluğunu uygulayan ilk Wall Street bankası olsa da, bir avuç diğer büyük ABD şirketi, Google ve United Airlines da dahil olmak üzere, değişen derecelerde katılıkla “işsiz, işsiz” politikalar getirdi.

YÜZDE 90 ŞİMDİDEN TALİMATA UYDU

Citigroup çalışanlarının %90’ından fazlasının şu ana kadar talimata uyduğunu ve bu rakamın hızla arttığını belirten kaynak, şube personeli için aşı talimatının zamanlamasının farklı olacağını da sözlerine ekledi.

İSTİSNALAR VAR

Citigroup, politikasını açıklarken, dini veya tıbbi gerekçelerle muafiyetleri veya eyalet veya yerel yasalara göre diğer herhangi bir düzenlemeyi duruma göre değerlendireceğini de söyledi. Banka, daha sonra, hükümetin “büyük ve önemli” bir müşteri olduğu için, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin hükümet sözleşmelerini destekleyen tüm çalışanların tam olarak aşılanmasını gerektiren politikasına uyduğunu söyledi.

AŞIYA KARŞI GELENLER

Aşılama, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de bölücü bir konu haline geldi, bazı insanlar şiddetle karşı çıktı ve birçok Cumhuriyetçi hükümetler ve işletmeler tarafından dayatılan yetkileri eleştirdi.

FİRMALAR İŞE DÖNÜŞÜ ERTELEDİ

Pek çok finans firması işe dönüş planlarını erteledi ve personelini aşılanmaya ve güçlendirmeye teşvik ediyor, ancak şimdiye kadar yasal nedenlerle aşı zorunluluklarından kaçındı. Hukuk firması RumbergerKirk’in ortağı Chase Hattaway, “Bu, uygulanması zor ve karmaşık bir politika olacak. Buradaki sorun, buna ağırlık veren çeşitli farklı yasaların olması,” dedi ve hem federal hem de ayrımcılıkla mücadeleye dikkat çekti. Hattaway, “Citi, politikasını eyalet mevzuatına göre uyarlamak zorunda kalacak ve çoğu durumda, şehirler ve belediyeler de farklı düzenlemelere sahip olacak” dedi.

ÜCRETSİZ İZİN

Hall Booth Smith hukuk firmasının ortağı Jacqueline Voronov, bununla birlikte, mahkemelerin özel işverenlerin aşıları zorunlu kılma hakkını, aşı olmayı reddeden personelden gelen dalgalı bir talep dalgasıyla desteklediğini söyledi. Voronov: “Özel bir işverenin kendi politikasını belirlemesine izin verilir. Citi zorunlu bir aşı politikasına sahip olmak istiyorsa bunu yapabilir” dedi. Artan sayıda ABD şirketi, çalışanlarını korumak ve kitlesel personel yokluğu nedeniyle operasyonların kesintiye uğramasını önlemek için aşı gerekliliklerini kullanıyor. United Airlines CEO’su Scott Kirby, geçen ay havayolunun 67.000 çalışanından 200’ünü, görevine uymadığı için işten çıkardığını söyledi. Havayolunun muafiyet verilen 2.000 personelinin yarısı müşteriye dönük olmayan pozisyonlara geçti. Diğer yarısı ise bu tür pozisyonlara başvurmamayı tercih etmiş ve ücretsiz izne ayrılmıştır. (Reuters)