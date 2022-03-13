Yabancı çiftçiye 126 milyar dolar

Türk tarımı en kötü dönemini yaşıyor. Çiftçi, gübre başta olmak üzere maliyetlere yetişemediği ve gerekli desteği alamadığı için toprağı ekmekten vazgeçti. Traktörüne bile haciz geldi ve topraktan koparak çiftçi kayıt sisteminde çıktı. İktidar ise parayı yerli üretici yerine yabancıya akıttı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar 126 milyar dolarlık tarımsal ürün ithal edildi. Bir zamanlar kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olan Türkiye, artık tarımsal ürünleri ancak ithalatla temin edebiliyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ithalat verilerimizi kalem kalem açıkladı.

İTHALATA NE KADAR HARCANDI?

Bunlardan bazıları şöyle:

-6.8 milyon ton arpa ithal ederek, 1 milyar 690 milyon dolar ödedik.

-80 milyon ton buğday ithalatına yaklaşık 21.2 milyar dolar,

-24.5 milyon ton mısır ithalatına 5.7 milyar dolar,

-3 milyon ton çeltik ithalatına, 1 milyar 160 milyon dolar,

-3 milyon ton pirinç ithalatına 1.6 milyar dolar,

-606 bin ton kuru fasulye ithalatına 671 milyon dolar,

-483 bin ton nohut ithalatına 588 milyon dolar,

-4 milyon ton kırmızı mercimek ithalatına 2 milyar 625 milyon dolar,

-425 bin ton yeşil mercimek ithalatına 322 milyon dolar

-11 milyon 745 bin ton yağlık ayçiçeği ithalatına 6 milyar dolar,

-32 milyon ton soya fasulyesi ithalatına 14 milyar dolar ödedik.

-15.6 milyon ton pamuk ithal ederek, 26.3 milyar dolar ödedik,

-178 bin ton çay ithal edip 426 milyon dolar ödedik,

-1.6 milyon ton tütün ithal ettik, 8 milyar 489 milyon dolar ödedik.

-1.4 milyon ton şeker ithal ettik, 661 milyon dolar ödedik.

-3.5 milyon ton ithal muz için, 1 milyar 625 milyon dolar ödedik.

-707 bin ton ceviz için, 1.7 milyar dolar,

-297 bin ton badem için 1.3 milyar dolar ödedik.

İlginizi Çekebilir Oligarklara yardım eden herkes hedefte: Avukatlar, muhasebeciler, kripto borsaları...

İlginizi Çekebilir Sigaraya zam geldi